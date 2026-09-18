Por mais que o governador Ratinho Junior insista que a eleição de Sandro Alex como seu sucessor é a continuidade de sua gestão, sabidamente a diferença entre eles às vezes chega a ser da água para o vinho. Ratinho Junior tem carisma e sempre deu uma atenção especial a Apucarana e a todo o Vale do Ivaí. Quando disputou o governo do Estado pela primeira vez, em 2018, Ratinho andou por toda a região, fez caminhadas pelas cidades do Vale do Ivaí, incluindo, obviamente, Apucarana, enfim, fez campanha como deve ser feita. Já Sandro Alex age ao contrário. Pouco conhece nossa região e, nas vezes que esteve por aqui, foi acompanhando o governador Ratinho Junior em eventos oficiais, isso só depois que teve seu nome lançado como candidato ao governo. Antes, nunca havia estado em lugar algum do Vale do Ivaí, sempre se limitando a estar em seu reduto eleitoral, Ponta Grossa e cidades dos Campos Gerais. Em Apucarana, durante esta campanha eleitoral, Sandro Alex fez uma única e rápida passagem pela Festoque ao lado do prefeito Rodolfo Mota, em uma visita quase como secreta. Se eleito governador, Sandro Alex vai mudar seu comportamento em relação à Apucarana e ao Vale do Ivaí? É esta pergunta que fica no ar, porque o Paraná precisa de um governador tal qual Ratinho Junior, que trata todos os municípios por igual e não alguém que só pense em seu reduto eleitoral. Ponta Grossa faz parte do Paraná, mas não é o Paraná todo.

Sucessão de pesquisas

Nesta quinta-feira, três pesquisas para o governo do Paraná foram divulgadas, todas com números totalmente diferentes. Para uns, pode ser questão da metodologia aplicada pelo instituto; para outros, pode ser a falta de coletar entrevistas presenciais, limitando-se a colher a intenção de voto do eleitor pelo meio digital ou por telefone. Ou há quem diga que, a depender do contratante, sai o resultado...

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Segurança do governo

Segundo nota enviada a esta Tribuna pela direção do Hospital da Providência, quem impediu o acesso da imprensa à nova ala do materno-infantil, quando estava sendo percorrida pelo governador Ratinho Junior, foi a segurança do chefe do Executivo paranaense. Se essa foi a razão, faltou sensibilidade à equipe de Ratinho, especialmente em uma época de campanha eleitoral, talvez tenha agido sem que Ratinho soubesse.

Pode ter baixaria

Nestes derradeiros programas no horário gratuito do TRE no rádio e da televisão, a baixaria pode tomar conta como se isso convencesse o eleitor a votar neste ou naquele candidato. Pelo contrário. O controle remoto da televisão dá ao telespectador a liberdade absoluta para assistir ou não aos programas quando, ao invés de propostas e planos de governo, o que se exibe são ofensas ao adversário e falsas acusações.

Buraco não é prioridade

Funcionários terceirizados de uma concessionária de pedágio responsável pelo trecho da BR-369 que corta Apucarana passaram o dia de ontem cortando grama ao longo do trecho compreendido no parque industrial da região norte da cidade. Já a buraqueira que tomou conta do trecho, não deve ser prioridade. Danem-se os motoristas que utilizam esse trecho; desde que paguem o pedágio, não tem problema algum...

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Foi de doer a alma

O deputado federal e ex-secretário de Estado da Saúde, Beto Preto (PSD), ficou com o coração despedaçado nesta quarta-feira, quando das inaugurações da escola estadual da Vila Reis e do materno infantil do Hospital da Providência. Impedido pela lei eleitoral de participar dos eventos, teve que ficar do lado de fora sem poder comemorar as duas obras que tiveram sua participação do planejamento a execução.

REFORMA NO SUPREMO É URGENTE

O que o povo brasileiro assiste no Supremo Tribunal Federal hoje é degradante e mostra a falência da mais alta corte do modo que funciona hoje. Enquanto os ministros forem nomeados pelo governo de plantão, escolhidos não pelo alto saber jurídico, mas sim pela proximidade com o presidente da República, dificilmente haverá mudanças no Supremo Tribunal Federal. O mesmo vale para a vitaliciedade do cargo, sem prazo de duração até que o ministro complete 75 anos de idade. Deveria ter um mandato de, no máximo, 10 anos. Para que o Supremo seja o que dele se espera, só há um modo de dar certo: o uso da carreira da magistratura para chegar ao ápice, ou seja, se tornar ministro do STF. Seja no cargo de magistrado ou pelo quinto constitucional do Ministério Público e advocacia, sem interferência política. É assim que funciona hoje para se chegar ao Tribunal de Justiça e mesmo ao Superior Tribunal de Justiça. E assim deveria ser no Supremo. No Brasil, quando o político exerce o poder que a Constituição lhe assegura, infelizmente nunca dá certo.

Vapt Vupt

* O governador Ratinho Jr, durante sua estada em Apucarana nesta quarta-feira, fechou a cara quando soube que apenas um vereador, Lucas Leugi, candidato do PSD a deputado estadual, estaria fazendo campanha para Sandro Alex. Os outros 10 vereadores ou trabalham para o senador Sergio Moro ou Requião Filho, ou ainda nada fazem...

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* A propósito dos vereadores de Apucarana, além de Lucas Leugi, que faz campanha para si, Beto Preto (federal) e Sandro Alex, o vereador Guilherme Livoti, candidato a federal, trabalha para Moro. Por sua vez, o vereador Dr. Odarlone (PT), candidato a deputado estadual, trabalha para Requião Filho (PT) e Arilson Chiorato, federal.

* Pesquisas feitas exclusivamente em Apucarana, apenas para consumo interno e que, portanto, não podem ser divulgadas por não serem registradas na Justiça Eleitoral, mostram um quadro preocupante para alguns candidatos, especialmente aqueles que disputam o governo do Estado e a presidência da República. As urnas vão ou não comprovar.

* Se o deputado federal Beto Preto, por ser candidato às eleições de 4 de outubro, não pôde participar da solenidade de inauguração do maternoinfantil no Hospital da Providência, sua esposa, Adriana, e os filhos Pedro e Cecília puderam representá-lo e ficaram emocionados com as palavras do governador Ratinho Junior ao citar Beto.

