O prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota (União Brasil) está confiante que o governo do Estado, através da Secretaria de Cidades, vai honrar todos convênios assinados entre o município e o governo estadual. São muitos milhões de reais que podem significar muitas melhorias na cidade. Ao contrário de Rodolfo, outros prefeitos temem que os recursos prometidos possam não se realizar por não haver dinheiro suficiente para tanto. Por sua vez, o governador Ratinho Junior tem garantido que não faltará dinheiro para honrar todos compromissos assumidos pelo Estado com os municípios. Segundo decisão do Congresso Nacional, não há impedimento de liberar recursos durante o período eleitoral para municípios de até 65 mil habitantes, o que pode tranquilizar muitos prefeitos ansiosos.

Lançando candidaturas

Nesta sexta-feira, no Jockey Club de Curitiba, centenas de pessoas participaram do lançamento das candidaturas de Sérgio Moro ao governo do Estado e de Filipe Barros e Deltan Dallagnol, ao Senado, em evento do PL. Já neste sábado, no Igloo Super Hall, também em Curitiba, acontecerá o lançamento das candidaturas de Requião Filho ao governo e Gleisi Hoffmann ao Senado.

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Churrasco na Ubatuba

Radialistas e proprietários de emissoras de rádio de todo o Paraná estão convidados para participar de um futebol regado a churrasco em Apucarana, na Fazenda Ubatuba, de propriedade da família do governador Ratinho Junior. O evento vai ter a presença do candidato ao governo, Sandro Alex (PSD), cuja família também tem rádios na cidade de Ponta Grossa.

Cabo eleitoral forte

Pesquisas que dão ao prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD), uma aprovação de 78% da população da capital o tornam um cabo eleitoral muito forte nas eleições de outubro. Pimentel deve trabalhar muito pelas candidaturas de Sandro Alex ao governo e de Alexandre Curi ao Senado. A influência de Pimentel chega até a região metropolitana.

Dobrada garantida

O ex-prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre (PSD) e o deputado federal Pedro Lupion (Republicanos) deram start nesta semana na dobradinha que farão nas eleições em um encontro com vereadores e lideranças dos dois partidos. Onofre que é pré-candidato a deputado estadual é um grande aliado de Lupion, para quem já fez 15 mil votos na cidade em 2022.

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Só dois meses

Com o mês de junho batendo à porta, só restam pouco mais de sessenta dias para as convenções partidárias que vão definir oficialmente os candidatos às eleições de 4 de outubro. Se a chapa do PL já está decidida no Paraná, o PSD do governador Ratinho Junior ainda tem que escolher o vice de Sandro Alex e a segunda vaga no Senado.

CAPITAL DO OVO

Depois de ser conhecida e reconhecida como a “Cidade dos Passarinhos”, Arapongas ganha agora um novo título de “Capital Estadual do Ovo”, por ser o município maior produtor de ovos de galinha no Paraná, de forma ininterrupta desde 1978, segundo o IBGE. A lei aprovada na Assembleia Legislativa é de autoria do deputado Cobra Repórter.

Vapt Vupt

* O vereador licenciado e atual diretor da Aserfa - Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana, José Airton de Araújo, o Deco, diz que tem vontade de retomar seu mandato para disputar a presidência da Câmara Municipal, cargo que já exerceu.

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* Por determinação da Justiça de Santa Fé, o presidente da Câmara Municipal de Munhoz de Melo vai ter que abrir uma comissão processante contra o prefeito Aureo da Costa (Podemos), por supostamente ter induzido um servidor ao suicídio.

* O prefeito de Londrina, Tiago Amaral (PSD), vai ter que se desdobrar nesta campanha pelos compromissos políticos que tem com o deputado federal Filipe Barros (PL) e por lealdade ao PSD, com Alexandre Curi, ambos candidatos ao Senado.

*O empresário do agro em Paranavaí, Lucas Barone, que já foi vereador e ocupou diversos cargos públicos na cidade, tem circulado por Apucarana em busca de criar uma base política com vistas a sua candidatura a deputado federal pelo PSD.