Os cinco sentidos são essenciais para o nosso funcionamento social. Porém alguns são mais "importantes" do que outros em nosso sistema.

E não. Embora a visão seja um dos pilares, não é dela que estamos falando, mas sim da comunicação sonora: audição e fala.

Consegue imaginar seu dia a dia, sua tarefas, empresas e indústrias sem barulho? Sim, é impossível.

Mas no universo de "Um Lugar Silencioso", esta é a nova realidade que foi imposta. E quem não a cumpri-la a risca, pagará com a vida.

Foto: Reprodução





Dirigido por John Krasinski, que ficou muito conhecido pelo papel de "Jim Halpert" na série The Office, Um Lugar Silencioso (A Quite Place) é um suspense norte americano de 2018. Seu elenco conta com John Krasinski, como Lee Abbott, Emily Blunt, como Evelyn Abbott, Millicent Simmonds, como Regan Abbott, Noah Jupe, como Marcus Abbott, e Cade Woodward, como Beau Abbott.

A família Abbott vive em uma fazenda, afastados de toda a população. Porém, alguns detalhes nos fazem prestar mais atenção na maneira em como levam sua rotina.

O caminho para a cidade tem uma trilha de areia, onde eles caminham sem sapatos. A casa é repleta de almofadas e outros itens que ajudam a diminuir ruídos. A família não se comunica pela voz, mas sim por meio de linguagem de sinais.

Não se pode fazer barulho, emitir sons, nada. Para que a vida exista, tudo precisa estar no mais absoluto silêncio. Caso o contrário… bem, nem vendo dá para acreditar.

Foto: Reprodução





Mesmo sendo, digamos, um "iniciante" em direção, o filme é conduzido de maneira espetacular. Sua temática, a proibição do som, é tão interessante que deixa o espectador tenso a qualquer sinal de ruído.

Essa nova leva de filmes de suspense/terror, fugindo dos "temas batidos" que tanto vimos nos anos 90 e 2000, está trazendo uma nova cara para o gênero. Projetos como Hereditário, A Bruxa, O Farol, Midsommar, até mesmo Invocação do Mal, e entre tantos outros, estão recuperando o lugar de destaque deste gênero.

E claro que Um Lugar Silêncio também faz parte desta leva. Gosta de tensão, suspense e um pouco de terror? Pode assistir sem medo.

Ou veja com medo mesmo. Mas assista!