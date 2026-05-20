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Resiliência municipal em tempos de crise global

Escrito por Da Redação
Publicado em 20.05.2026, 13:00:00 Editado em 19.05.2026, 14:01:09
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Resiliência municipal em tempos de crise global
Autor Foto: Ilustrativa/Freepik

A crise global deixou de ser uma abstração distante, discutida apenas em relatórios internacionais, para se converter em força concreta que atravessa o orçamento das famílias, o caixa das empresas e a capacidade de ação dos governos locais. O Fórum Econômico Mundial, ao analisar as experiências recentes no sudeste da Ásia, chama atenção para um ponto decisivo: os conflitos atuais tendem a produzir aumento dos preços das commodities, condições financeiras mais restritivas, danos à infraestrutura e interrupções nos transportes. Também sustenta que a resiliência não consiste apenas em resistir aos choques, mas em transformá-los em cooperação, adaptação institucional e crescimento.

Esse diagnóstico foi para a Ásia, mas serve perfeitamente para um município paranaense. Uma cidade do interior pode estar a milhares de quilômetros dos focos de guerra, mas sua economia não vive numa redoma. O produtor rural sente o preço internacional dos fertilizantes, do óleo diesel e dos insumos importados. A indústria local sente o encarecimento do crédito, a oscilação cambial e a dificuldade de reposição de máquinas, peças e equipamentos. O comércio sente a queda da renda disponível das famílias. A prefeitura sente a pressão sobre contratos, obras, transporte, alimentação escolar, saúde, assistência social e manutenção urbana.

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É por isso que a discussão sobre resiliência econômica precisa sair do discurso e entrar na rotina administrativa. Muitos municípios ainda planejam como se o amanhã fosse simples repetição do ontem. Elaboram orçamentos frágeis, dependem excessivamente de poucos setores, não avaliam riscos logísticos, não acompanham cadeias de suprimentos e tratam inovação como enfeite de seminário. Depois, quando a crise chega, culpam o “cenário externo”, como se a função das instituições públicas e privadas não fosse justamente antecipar riscos, reduzir vulnerabilidades e ampliar a capacidade de resposta.

Num município paranaense com base agroindustrial, comercial e de serviços, a alta das commodities pode parecer, num primeiro momento, uma boa notícia para alguns produtores. Mas a mesma alta que melhora a receita de um segmento encarece alimentos, energia, transporte e insumos para todos os demais. A restrição financeira, por sua vez, eleva juros, reduz investimentos e torna mais caro financiar máquinas, estoques, obras públicas e expansão produtiva.

A resposta à crise não pode ser o improviso. Empresas e instituições resilientes precisam diversificar fornecedores, controlar custos, investir em tecnologia, qualificar pessoas, proteger recursos, fortalecer planejamento, inteligência fiscal, governança e capacidade de resposta. Resiliência não nasce do isolamento, mas da cooperação entre poder público, empresas, universidades, cooperativas, sindicatos e sociedade civil em agendas concretas de infraestrutura, inovação, qualificação, logística, energia e atração de investimentos. A crise pune com mais força quem é desorganizado, dependente e lento.

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O maior erro, neste momento, seria tratar a instabilidade global como um problema distante, sem relação com a vida concreta dos municípios, das empresas e das famílias. Seus efeitos já aparecem nos preços, nos juros, nos contratos e nas incertezas que pesam sobre cada decisão. Por isso, empresas e instituições precisam encarar a resiliência como estratégia real de sobrevivência e adaptação, não como expressão bonita em relatório. Em tempos de choque, quem despreza a prudência acaba descobrindo, tarde demais, que a crise global também bate à porta da economia local.

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cooperação institucional crise global diversificação de fornecedores planejamento municipal preços das commodities resiliência econômica
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