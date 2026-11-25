No último dia 18 de novembro, a Lei de Acesso à Informação (LAI) completou 15 anos, tendo como propósito uma gestão pública mais ética, aberta e responsável. Sua essência é simples: o cidadão tem o direito de saber e o setor público tem o dever de mostrar. Por ter estado dos dois lados do balcão, carrego duas convicções: quem já fiscalizou não tem medo de ser fiscalizado e quem já cobrou informação sabe a importância de fornecê-la. A transparência é condição natural do exercício da função pública e instrumento de boa gestão.

Em economia, estudamos um fenômeno denominado assimetria de informação, que ocorre quando uma das partes de uma relação dispõe de mais informações do que a outra. Na administração pública, essa assimetria se manifesta na relação entre o cidadão, que financia o Estado, e o gestor, a quem é confiada a administração desses recursos. Quanto maior essa distância informacional, menores são as possibilidades de controle e maiores são os riscos de desvios. A lógica econômica, nesse caso, traduz-se numa máxima de fácil compreensão: quem paga a conta tem direito de ver a conta.

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A legislação brasileira vem, progressivamente, elevando a régua da transparência. A Constituição de 1988 consagrou o princípio da publicidade e o direito à informação. A Lei de Responsabilidade Fiscal, em 2000, ampliou as exigências de divulgação dos instrumentos de planejamento e gestão fiscal. Em 2009, a Lei Complementar nº 131 determinou a divulgação da execução orçamentária e financeira em tempo real. A LAI, em 2011, consolidou a publicidade como regra e o sigilo como exceção. Em 2021, a nova Lei de Licitações avançou nessa direção com a instituição do Portal Nacional de Contratações Públicas.

Publicidade e transparência não são necessariamente sinônimos. Não basta publicar: os dados precisam ser acessíveis, compreensíveis e úteis, tanto para o controle social quanto para o próprio gestor. Informações organizadas permitem identificar desperdícios, corrigir procedimentos e aprimorar a aplicação dos recursos públicos. Prevenir é mais eficiente e menos oneroso do que punir. A transparência, portanto, não é um instrumento contra a administração pública, mas a favor dela.

Entretanto, por mais que o Estado avance na disponibilização das informações, existe uma responsabilidade que não pode ser transferida ao gestor. O dado só vira controle quando alguém o usa. De pouco adianta termos instrumentos de transparência cada vez mais sofisticados se a sociedade prefere substituir a investigação pela especulação e a análise pela indignação.

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Criticar e apontar o dedo nas redes sociais sem dispor das informações completas é um exercício inútil, estéril e que em nada contribui para solucionar os problemas da coletividade. A crítica fundamentada, ao contrário, é indispensável. O que efetivamente contribui para a solução dos problemas é conhecer os dados em sua integralidade e, a partir deles, apontar o que, quando e como pode ser melhorado. Fiscalizar exige mais do que indignação. Exige conhecimento, responsabilidade e disposição para contribuir.

A democracia pressupõe tanto a responsabilidade de quem governa quanto a participação consciente de quem é governado. A transparência não é uma concessão dos governantes, mas um pressuposto do próprio regime democrático. É oportuno, nestes 15 anos da Lei de Acesso à Informação, recordar a definição do filósofo, jurista e cientista político italiano Norberto Bobbio, um dos mais importantes pensadores da democracia contemporânea: “Democracia é o governo do poder público em público”.