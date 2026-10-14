É comum ouvirmos falar, ou lermos por aí, sobre o papel das pessoas como agentes econômicos. Nos manuais e no noticiário, elas aparecem sob um nome meio frio: as famílias. São elas que trabalham, recebem salário, consomem, poupam e, no fim do mês, tentam fazer a conta fechar. E junto com as famílias vem sempre a renda, o agregado econômico que sustenta o consumo e boa parte da atividade de um país.

Também é comum ouvirmos falar dos impactos da inflação e dos juros. Se os preços sobem demais, o Banco Central aperta os juros. Se a economia desacelera, discute-se corte de juros, estímulo fiscal, alguma medida para segurar o emprego. A ideia de fundo é sempre a mesma: atenuar as flutuações, evitar que os altos e baixos da economia afetem todo mundo.

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Nas faculdades de economia pelo mundo afora isso vira conteúdo de sala de aula. O estudante aprende que o consumo depende da renda esperada, que as expectativas de inflação importam tanto quanto a inflação de hoje e que a comunicação do Banco Central já é, ela mesma, política monetária. Parece natural. Mas nem sempre foi assim.

Até os anos 1970, os modelos econômicos se apoiavam em correlações estatísticas: mais inflação, menos desemprego, e vice-versa. Funcionou até deixar de funcionar. Com os choques do petróleo, inflação e desemprego subiram juntos, e os modelos perderam a bússola. Foi preciso reconstruir a casa a partir do alicerce.

É aí que entram Robert E. Hall, da Universidade Stanford, e Michael Woodford, da Universidade Columbia, laureados com o Nobel de Economia de 2026 pelos fundamentos microeconômicos da estabilização macroeconômica. Em vez de olhar só para os números agregados, eles foram entender como cada família e cada empresa decide, e como a soma dessas decisões move a economia.

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Hall, em 1978, fez uma pergunta aparentemente simples: se as pessoas planejam o consumo pensando na renda da vida inteira, o que deveria acontecer com o gasto delas ao longo do tempo? A resposta surpreendeu. O consumo só deveria mudar quando surgisse uma notícia nova, inesperada, sobre a renda futura. O que já se sabia já estava embutido no orçamento doméstico. E ele não ficou na teoria: foi aos dados e testou. Com isso, entender o consumo passou a significar entender expectativas. É por isso que hoje dizemos, sem pestanejar, que um corte temporário de impostos mexe pouco no consumo, enquanto uma mudança vista como permanente faz mais diferença.

Woodford levou esse raciocínio para o mundo dos preços e dos juros. Em 2003 mostrou que empresas que não reajustam preços o tempo todo precisam olhar para frente: quando têm a chance de remarcar, levam em conta a inflação que esperam. Daí vem a ideia de que o Banco Central não controla só o juro de hoje, mas a expectativa sobre os juros de amanhã. Comunicar bem, ter credibilidade e assumir compromissos viraram ferramentas de política. Quando os juros chegaram a zero após a crise de 2008, foi esse arcabouço que ajudou a explicar porque orientar expectativas ainda podia surtir efeito. Os modelos dos dois dão base ao que bancos centrais e governos usam hoje para enfrentar choques, como crises de energia ou mudanças bruscas no consumo das famílias. O regime de metas de inflação adotado no Brasil é um exemplo.

Hoje, muito disso nos parece fácil justamente porque alguém pesquisou, testou, corrigiu e voltou aos dados até que a ideia ficasse de pé. Devemos a Hall e Woodford parte importante da nossa compreensão sobre a complexidade dos eventos econômicos. E, convenhamos, entender por que o preço do pão sobe e por que o juro do crediário muda já não é pouca coisa.