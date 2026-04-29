Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Blog Rogério Ribeiro

publicidade
BLOG ROGÉRIO RIBEIRO

A disputa da jornada

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.04.2026, 12:30:00 Editado em 28.04.2026, 14:23:37
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A disputa da jornada
Autor Foto: Ilustrativa/Freepik

Uma das grandes disputas políticas que ganha força no Legislativo Federal é o fim da escala 6 por 1. Em ano eleitoral, o tema já se transformou em uma espécie de prêmio político, com diferentes agentes públicos tentando assumir a paternidade da proposta. De um lado, estão os que defendem a mudança sob o argumento de que ela pode melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores e gerar efeitos econômicos e sociais positivos.

De outro, estão os que se posicionam contra, alegando possíveis prejuízos às empresas, ao emprego e à economia. Há propostas para redução da jornada semanal para 36 horas com e sem transição. Como alternativa intermediária, o governo federal apresentou a possibilidade de reduzir a jornada semanal de 44 para 40 horas, sem redução dos salários.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A disputa em torno da proposta mistura argumentos econômicos, cálculo eleitoral e militância política. Setores da esquerda, centro-esquerda e parte do centro defendem a redução da jornada como avanço social, enquanto segmentos da direita, da centro-direita e parte do centro alertam para possíveis efeitos negativos sobre custos, empregos e empresas. Que haverá impactos econômicos e sociais é fato. O que não se pode afirmar com exatidão é se eles serão predominantemente positivos ou negativos. Há muita especulação e militância política em torno do tema.

A alegação mecânica e direta de que todos os setores serão impactados negativamente pela redução da jornada semanal de trabalho, com manutenção dos salários, não é verdadeira. Quando alguns analistas, ou mesmo curiosos e militantes, apontam nessa direção, desconsideram fatores micro e macroeconômicos relevantes.

Cada caso e cada setor deve ser analisado separadamente. Não é possível inferir um impacto único para o conjunto da economia brasileira. Também não se pode fazer o mesmo por setor: cada atividade deve ser considerada em sua espacialidade, pois os impactos dependerão também da estrutura econômica e social de cada região. Também depende do nível de formação dos empresários.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Primeiramente, o sinal positivo ou negativo dos impactos econômicos dependerá da estrutura de mercado em que o setor analisado opera. Além disso, devem ser consideradas a produtividade desse setor e sua estrutura de custos. A questão da carga tributária, diante da reforma em implantação, tende a ser neutra nessa análise.

A interpretação generalizada de que a medida produzirá efeitos negativos parte de uma distorção: considera-se, implicitamente, que os mercados operam em concorrência perfeita, com produto homogêneo e grande número de compradores e vendedores.

O que esses analistas não explicam é que essa estrutura analítica é essencialmente teórica e raramente encontrada na vida real. A maioria dos mercados opera sob alguma forma de oligopólio, que pode ser competitivo, diferenciado ou concentrado. Assim, a análise não é tão linear quanto se pretende afirmar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A discussão sobre o fim da escala 6 por 1 precisa de menos slogans e mais bom senso. A redução da jornada pode gerar efeitos diferentes conforme o setor, o tamanho das empresas, a produtividade, os custos e a realidade econômica de cada região.

Em alguns casos, a mudança poderá ser absorvida com reorganização do trabalho, ganhos de eficiência e melhora na qualidade de vida dos trabalhadores. Em outros, poderá pressionar custos, preços, contratações e margens de lucro.

Por isso, não é possível afirmar, de antemão, que a proposta será boa ou ruim para toda a economia. Um debate sério deve reconhecer essa complexidade e fugir tanto do entusiasmo automático quanto do pessimismo exagerado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
debate político escala 6 por 1 impactos econômicos produtividade empresarial qualidade de vida no trabalho redução da jornada de trabalho
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Blog Rogério Ribeiro

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV