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A conta que chega depois da urna

Escrito por Da Redação
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A conta que chega depois da urna
Autor Foto: Divulgação/Magnific

A dívida pública é a parcela do futuro que já foi gasta. Segundo o Relatório de Dívida Internacional 2026, do Banco Mundial, os países de baixa e média renda nunca deveram tanto ao exterior: o estoque cresceu 5,5% em 2025, atingindo o recorde histórico de US$ 9,4 trilhões. O retorno dos credores privados fez as emissões de títulos saltarem 34,6%, o que parece uma boa notícia, mas é exatamente aí que mora o perigo.

A porta reabriu, mas o pedágio ficou mais caro. Os países mais pobres pagaram juros médios de 8,2% aos credores privados, o maior patamar desde o fim dos anos 1980, e a diferença em relação aos credores oficiais subiu de 3,4 para 5,5 pontos percentuais em nove anos. O serviço da dívida subiu pelo quinto ano seguido e chegou a US$ 1,4 trilhão. Nesses países, a mediana consome mais de 40% das receitas públicas, contra 15% em 2000. Eis a perda de espaço fiscal: cada dólar entregue ao credor é uma escola, um posto de saúde ou uma estrada que não sai do papel. Nos choques externos, os países mais endividados viram crescer a parcela da população incapaz de pagar por uma dieta saudável. A dívida, no fim, chega ao prato.

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O Brasil aparece entre os dez maiores devedores externos do mundo em desenvolvimento, com US$ 659,8 bilhões, alta de 8,7%, puxada sobretudo pelo setor privado. A parcela pública externa, de US$ 215,3 bilhões, é administrável, e o Tesouro fez bem ao alongar prazos com emissões em várias parcelas no início de 2026. Mas o nosso problema não está lá fora. Está aqui dentro, indexado à Selic.

O Focus de 6 de novembro aponta o problema de forma clara. O mercado projeta a dívida líquida do setor público em 70,2% do PIB neste ano, 74,3% em 2027, 77,4% em 2028 e 79,9% em 2029. Não há um único ano de superávit primário no horizonte. O déficit nominal fica perto de 9% do PIB em 2026, enquanto o primário não passa de 0,5%. A aritmética é cruel: quase todo o rombo é juro. O país trabalha para rolar a própria dívida.

A conjuntura de curto prazo confirma o diagnóstico. Em quatro semanas, período que inclui o segundo turno, a Selic esperada para o fim de 2026 subiu de 13,25% para 13,75%, a inflação projetada para 2027 saltou de 4,30% para 4,90%, o crescimento esperado para o mesmo ano caiu de 1,40% para 1,15% e o dólar passou de R$ 5,15 para R$ 5,35. O mercado não espera a posse. Risco fiscal vira prêmio, prêmio vira juro, juro vira dívida, e a dívida realimenta o risco.

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Já vimos esse filme. A combinação de gasto crescente, contabilidade criativa e desprezo pelas metas no governo Dilma Rousseff terminou na recessão de 2015 e 2016, com queda de quase 7% do PIB, perda do grau de investimento e desemprego de dois dígitos. O governo central só voltaria a registrar superávit primário em 2022. Quem pagou a conta não foi quem a contraiu, e sim o trabalhador demitido e o jovem que chegou a um mercado de trabalho em ruínas. Irresponsabilidade fiscal é um imposto regressivo cobrado com atraso.

O governo Lula 4 tem a obrigação de apresentar alternativas críveis de ajuste, e não apenas novas fontes de receita. Isso passa por rever a dinâmica das despesas obrigatórias, enfrentar os gastos e devolver ao arcabouço fiscal a credibilidade que as sucessivas flexibilizações corroeram. Jon Elster mostrou, em “Ulisses e as Sereias”, que Ulisses mandou se amarrar ao mastro porque conhecia o canto. Regra fiscal serve para isso. Desatar o nó toda vez que o canto aumenta não é pragmatismo. É naufrágio anunciado. Não existe almoço grátis. No Brasil, o almoço costuma ser servido na campanha, e a conta, entregue a quem ainda nem sentou à mesa.

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