Há algum tempo, transformamos a brutalidade em virtude moral. Ela ganhou novos nomes, novas embalagens, novas justificativas. Já não é grosseria, agressividade ou crueldade. Agora atende por expressões mais elegantes, quase admiráveis: “personalidade forte”, “autenticidade” ou, talvez a mais perigosa delas, “sinceridade demais”.

O sincericídio virou traço de caráter. E talvez seja justamente aí que mora o problema.

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Durante anos, aprendemos que mentir era errado. Que relações saudáveis precisavam de honestidade. Que a verdade libertava. Mas, em algum ponto do caminho, muita gente confundiu honestidade com ausência completa de responsabilidade emocional. Como se toda opinião precisasse ser dita. Como se todo pensamento merecesse ganhar voz. Como se maturidade fosse simplesmente despejar no outro tudo aquilo que passa pela cabeça. Não é.

Civilização também é filtro. É consciência. É entender que palavras não ocupam apenas o ar: ocupam pessoas.

O problema é que começamos a admirar quem “fala na cara”, mesmo quando o que essa pessoa faz não é coragem, mas violência legitimada. O colega de trabalho que humilha e chama isso de transparência. O familiar que diminui alguém na mesa do almoço e depois diz “foi para o seu bem”. O parceiro que usa verdades como instrumentos de controle emocional. O amigo que transforma crueldade em humor e grosseria em sinceridade.

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Há pessoas que usam a verdade como bisturi. Outras, como marreta.

Ambas juram estar apenas sendo honestas.

Segundo pesquisas da área da psicologia social e comunicação interpessoal, ambientes marcados por comunicação hostil constante aumentam significativamente níveis de ansiedade, insegurança emocional e esgotamento psicológico. A própria Brené Brown defende há anos que conexão humana exige vulnerabilidade acompanhada de empatia. Sem isso, a sinceridade deixa de construir pontes e passa a produzir afastamentos.

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Já Marshall Rosenberg talvez tenha deixado uma das reflexões mais importantes para o nosso tempo: é possível dizer verdades difíceis sem destruir quem as escuta. Parece óbvio. Mas já não é.

Vivemos uma era em que delicadeza passou a ser confundida com fraqueza. Em que pedir cuidado virou “sensibilidade excessiva”. Em que muitas pessoas acreditam possuir o direito absoluto de dizer qualquer coisa, de qualquer maneira, sem considerar o impacto humano disso.

E não, isso não é maturidade emocional. Na maioria das vezes, é justamente o contrário.

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Quem realmente amadurece aprende que nem toda verdade precisa ser pronunciada no momento em que nasce. Algumas precisam de reflexão. Outras, de silêncio. Outras, principalmente, de humanidade. Porque existe uma diferença brutal entre honestidade e descarga emocional.

Muita gente não está tentando ser sincera. Está apenas tentando aliviar em alguém o peso das próprias frustrações. Usa a “verdade” como autorização social para ferir sem culpa. Como se intenção anulasse consequência. Como se dizer “desculpe, eu sou assim” apagasse cicatrizes emocionais. Não apaga.

Há frases que não deixam hematomas visíveis, mas permanecem anos atravessadas na memória de alguém. Comentários que parecem pequenos para quem diz, mas gigantescos para quem escuta. Uma humilhação em público. Uma comparação cruel. Uma ironia repetida diariamente. Pequenas violências tão banalizadas que já nem parecem violência. E talvez esse seja o sincericídio mais perigoso de todos.

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Não aquele que mata corpos, mas o que mata vínculos. O que desgasta casamentos, destrói amizades, silencia filhos, adoece funcionários e transforma relações humanas em territórios inseguros. Porque ninguém consegue permanecer emocionalmente inteiro perto de alguém que transforma qualquer conversa em campo minado.

No fim, a verdade sem compaixão deixa de ser virtude. Vira vaidade.

E talvez a pergunta mais difícil do nosso tempo não seja se estamos dizendo a verdade, mas se ainda sabemos cuidar das pessoas enquanto a dizemos.