Antes de qualquer outra palavra, este texto é um abraço aos professores Berguinho e Alexandre, e a toda a família Lindemberg. Mas é também uma reflexão para todos aqueles que já descobriram que algumas das maiores demonstrações de amor acontecem longe dos holofotes, nos gestos silenciosos do cuidado, da presença e da gratidão.

Vivemos em uma época que valoriza a velocidade. Corremos atrás de metas, resultados e conquistas, enquanto raramente percebemos a grandeza que existe em ações simples: uma visita, uma conversa, uma companhia oferecida quando os dias se tornam mais difíceis.

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Talvez por isso o cuidado seja uma das formas mais puras de amor.

A psicologia há muito compreende que os vínculos humanos não são construídos apenas por palavras, mas pela presença. Elisabeth Kübler-Ross (2005), uma das maiores referências nos estudos sobre o luto, observou que acompanhar alguém em momentos de fragilidade transforma não apenas quem recebe esse cuidado, mas também quem o oferece.

Existe uma sabedoria silenciosa nisso.

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Ao longo da vida, os pais costumam ser nossos primeiros abrigos. São eles que nos ensinam os primeiros passos, que nos levantam depois das quedas e que seguem torcendo por nós mesmo quando já somos adultos. Mas a vida possui uma delicada reciprocidade. Em determinado momento, o cuidado encontra o caminho de volta.

Não por obrigação. Por amor. Por gratidão.

Por tudo aquilo que jamais conseguiria ser traduzido completamente em palavras.

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O psiquiatra Viktor Frankl (2008) escreveu que amar é reconhecer a singularidade de alguém, enxergar sua existência como algo único e insubstituível. Talvez seja exatamente isso que acontece quando escolhemos permanecer ao lado de quem amamos nos momentos mais delicados da vida. Não porque possamos controlar o tempo ou mudar todos os desfechos, mas porque podemos oferecer aquilo que nenhuma circunstância é capaz de substituir: a nossa presença.

E, muitas vezes, a presença é o maior presente que alguém pode receber.

Vivemos em uma sociedade que mede valor pela produtividade. Porém, algumas das decisões mais importantes da vida não aparecem em currículos, certificados ou redes sociais. Elas acontecem nos corredores dos hospitais, nas salas de espera, nas visitas que poderiam ser adiadas, mas não foram.

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São escolhas silenciosas. E justamente por isso tão grandiosas.

Porque existe uma serenidade especial em saber que o amor encontrou espaço para se manifestar enquanto havia oportunidade. Não elimina a saudade, porque a saudade é uma das formas pelas quais o amor continua existindo. Mas oferece algo igualmente precioso: a paz de saber que estivemos presentes.

No fim das contas, talvez existam poucas realizações tão humanas quanto cuidar de alguém. Porque algumas histórias não são definidas pelo último capítulo, mas pela maneira como cada página foi escrita. E quando essas páginas são preenchidas com presença, respeito, dedicação e amor, algo permanece.

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Permanece a gratidão pelos momentos compartilhados. Permanece a tranquilidade de quem fez o que podia fazer. E permanece, acima de tudo, a certeza de que existem laços tão profundos que o tempo não desfaz, porque continuam vivos na memória, no exemplo e em tudo aquilo que ajudaram a construir dentro de nós.