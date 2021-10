Da Redação

Os muros da escola; o que vai além do patrimônio material?

Hoje escrevi na minha coluna do jornal impresso sobre os efeitos da educação na vida das pessoas. Pensei em como abordar no blog o tema da memória de nossa cidade e falar desse dia tão importante que é o dia dos professores. Sou extremamente técnico quando escrevo sobre quase tudo, mas ao se tratar de educação, a técnica acaba sobreposta pela paixão. É claro que os meus anos de bancos escolares e universitários pesam, mas existe algo que vai além de qualquer teoria.

Há muitos anos pude realizar uma pesquisa apoiada pela Prefeitura Municipal de Londrina e coordenada por professores da UNIFIL, que mesmo eu sendo aluno da UEL, me receberam com muito carinho. O projeto tratava do “Roteiro das escolas de Londrina”, pesquisamos a história de várias escolas daquela cidade, destacando suas criações, fotos do período e de seus membros e, por fim, foram realizados por alguns sábados um “passeio” em um ônibus com orientação por cada uma dessas escolas e colégios. Ideia essa que ainda aplicaremos aqui em nossa cidade.

Falar de nossas escolas e colégios de Apucarana seria pouco. As paredes mudam, se criam salas, pisos e janelas, claro que isso é história, mas como disse o grande historiador Marc Bloch: “o bom historiador se parece com o ogro da lenda. Onde fareja carne humana, sabe que ali está a sua caça” (BLOCH, 2001, p.54). As escolas são mais que seus muros e datas comemorativas, as histórias das escolas se confundem com as vidas de milhares de pessoas, seus alunos, seus pais, funcionários, as tias da merenda, da biblioteca, da limpeza, da portaria e claro, seus professores.

Neste dia 15 de outubro, que possamos recuperar as memórias desses que fizeram do nosso presente o futuro. Ser professor não é sobre missão de vida, isso esconde a desigualdade salarial daquele que forma todas as profissões. Contudo, não fosse por acreditar no poder da educação, muitos já teriam parado pelo caminho. E assim, apesar de todas as dificuldades, continuam na luta, transformando vidas, inspirando, fazendo muito além de seu papel originário.

Que possamos também reconhecer e homenagear os professores e professoras em vida, não com nome de ruas e escolas (quando se forem), isso é mais sobre o nosso modo de tentar reparar aquilo que ficou para trás. Após a morte de um professor surgem as homenagens, e ali demonstramos a importância destes em nossas vidas. Entretanto, muitos desses morrem sem saber o quanto eram importantes, às vezes até amargurados pelo esquecimento ocasionado pelo tempo. O regular só se torna especial quando é só memória.

Como aluno, tive a honra de conhecer pessoas maravilhosas, muitas que ainda mantenho contato e grata amizade. Fui e sou eternamente um aluno, não consigo chamar meus professores de você, às vezes, nem quando se tornam colegas. O respeito que nutro por estes é representado pelo fato de que carrego um pouco de cada um deles em minha vida, pessoal e profissional. A professora Jacira de história da quinta-série talvez não saiba, mas está em mim até hoje. O professor Dilson do cursinho em Londrina já foi avisado de como o imito, não como plágio, mas como admiração. O professor Marco Antonio, Tatau, com certeza sabe, pois sempre digo a ele, o quanto foi e é importante em minha caminhada já no mundo acadêmico.

Hoje, além de pesquisador, tenho a honra de ser professor e coordenador de cursinho nesta querida cidade, que me acolheu há 14 anos. Trabalho com lendas da educação e, sempre que possível repito o quanto sou honrado de dividir o tempo histórico com tais pessoas. Essa é a minha forma de demonstrar o quanto são importantes, o quanto marcaram a vida das pessoas, que mesmo que as pessoas não digam, é graças a cada um deles que somos hoje o que sonhamos ontem.

Convido a todos que lerem este texto em nosso blog e sua veiculação na página do Facebook, a compartilharem nos comentários as fotos que possuem com seus professores antigos e mesmo atuais. Vamos celebrar a história viva em cada um de nós. Vale destacar a memória dos professores do tempo da escolinha, da primeira professora, daquela que a marcou nas primeiras letras, do velho professor de química do ensino médio, da professora de música que te inspirava, de educação física que era o alívio no dia a dia. Desejo como eterno aluno, que meus professores se sintam abraçados e reconhecidos neste dia. Desejo como pai, que as professoras e professores dos meus filhos saibam do seu papel na vida dos meus. E por fim, desejo como professor, que um dia possa estar lado a lado com meus alunos na condição de professores, pois desejo ao mundo mais professores também, pois só assim conseguiremos ser uma sociedade mais justa e igualitária.

Minha especial homenagem ao professor Silvio Capelari, meu amigo, que foi levado pela Covid-19. Nenhuma homenagem seria suficiente para definir a falta que faz em nosso convívio.

Abaixo escrevo o nome não de uma ou outra escola, colégio ou universidade. Todas, absolutamente todas fazem parte de nossa história municipal, umas mais antigas, outras nem tanto, mas ainda assim, todas inclusas na vida de cada um de nós. Lembrem que cada uma dessas possui dezenas de funcionários e professores, observando quantas pessoas estão envolvidas para que a nossa educação aconteça como tão esperamos.

ESCOLAS MUNICIPAIS

Escola Municipal Albino Biacchi



Escola Municipal Professor Alcides Ramos

Escola Municipal Antonieta da Silva Lautenschlager

Escola Municipal Padre Antonio Vieira

Escola Municipal Monsenhor Arnaldo Beltrami

Escola Municipal Augusto Weyand

Escola Municipal Professor Bento Fernandes Dias

Escola Municipal Dinarte Pereira de Araújo

Escola Municipal Professor Durval Pinto

Escola Municipal Dr. Edson Giacomini

Escola Municipal Fábio Henrique da Silva

Escola Municipal Fernando José Acosta

Escola Municipal Gabriel de Lara

Escola Municipal Humberto de Alencar Castelo Branco

Escola Municipal Professor Idalice Moreira Prates

Escola Municipal João Antonio Braga Cortes

Escola Municipal João Batista

Escola Municipal Papa João XXIII

Escola Municipal Dr. Joaquim Vicente de Castro

Escola Municipal José Brazil Camargo

Escola Municipal José de Alencar

Escola Municipal José Idésio Brianezi

Escola Municipal Vereador José Ramos de Oliveira

Escola Municipal Karel Kober

Escola Municipal Luiz Carlos Prestes

Escola Municipal Juiz Luiz Fernando de Araújo Pereira

Escola Municipal Senador Marcos de Barros Freire

Escola Municipal Professora Maria Madalena Coco

Escola Municipal Professora Marilda Duarte Noli

Escola Municipal Professora Marta Pereira da Silva

Escola Municipal Mateus Leme

Escola Municipal Presidente Médici

Escola Municipal Dr. Osvaldo dos Santos Lima

Escola Municipal Plácido de Castro

Escola Municipal Wilson de Azevedo

COLÉGIOS ESTADUAIS

Colégio Estadual Alberto Santos Dumont

Colégio Estadual Antônio dos Três Reis de Oliveira

Colégio Estadual Prefeito Carlos Massaretto

Centro Estadual de Educação Básica de Jovens e Adultos Professora Linda Eiko Akagi Myadi

Escola Estadual Professor Francisco Alves de Souza

Colégio Estadual do Campo Professor Godoma Belivacqua de Oliveira

Colégio Estadual Heitor Cavalcanti de Alencar Furtado

Colégio Estadual Professor Izidoro Luiz Ceravolo

Escola Modalidade Educação Especial José Antônio Menegazzo

Colégio Estadual Padre José Canale

Colégio Estadual Padre José de Anchieta

Colégio Estadual do Campo Coronel Luiz José dos Santos

Colégio Agrícola Estadual Manoel Ribas

Colégio Estadual Nilo Cairo

Colégio Estadual Osmar Guaracy Freire

Colégio Estadual Polivalente de Apucarana

Colégio Estadual São Bartolomeu

Colégio Estadual Tadashi Enomoto

Colégio Estadual Vale do Saber

ESCOLAS E COLÉGIOS PARTICULARES

Escola Acalanto

Escola Adventista

Centro educ. profis. ALVO

Colégio Chamberlain

Colégio Cobra

Escola Colibri

Colégio PLGD

Colégio Evolução

Escola Interativa KIDS

Escola José A. Menegazzo

Escola Magnos Colibri

Colégio Mater Dei

Escola Nossa Sra. da Alegria

Colégio Nossa Senhora da Glória

Escola O Girassol

Escola Pilares da educação

Colégio Platão de Apucarana

Colégio São José

SENAI

SESC

SESI

Colégio Supremus

FACULDADES E UNIVERSIDADES

Faculdade de Apucarana (FAP)

UTFPR de Apucarana

UNESPAR (Antiga FECEA)

Polo UAB Apucarana

Facnopar

Unicesumar