Hoje acordei disposto a reclamar. E, como não me faltavam motivos, comecei antes mesmo de sair da cama. Reclamei do despertador, daquele som inconveniente que insiste em interromper meus sonhos. Não me ocorreu agradecer por ter despertado para mais um dia.

Reclamei da claridade que atravessava a janela, atrevida, sem pedir licença. Esqueci-me de agradecer aos olhos que ainda podiam se incomodar com o amanhecer. Reclamei do barulho, das vozes, das crianças, da vida fazendo algazarra pela casa. Não percebi que, enquanto eu desejava silêncio, havia quem desejasse desesperadamente ouvir mais uma vez uma voz que já se calou. Eu mesmo clamei um dia para ouvir os gritos e a voz alta daquele menino, como poderia me esquecer disso?

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Reclamei do café quente demais, da chuva que chegou na hora errada e do sol que parecia ter alguma questão pessoal comigo. Reclamei do trânsito, dos compromissos, dos lugares aos quais precisava ir. Curioso: meus pés, tão cansados de caminhar, jamais me cobraram explicações sobre os caminhos que puderam percorrer.

Reclamei das pessoas que exigiam minha atenção. Das mensagens, das perguntas, das preocupações. Algumas, confesso, mereciam mesmo uma reclamação. Mas quantas vezes confundi o peso de ser necessário com o privilégio de fazer falta a alguém?

Reclamei do espelho. Das marcas que o tempo desenha sem consultar o proprietário do rosto. Das rugas, dos cabelos que, aos poucos, mudam de cor, do corpo que já não obedece com a mesma disposição. Ah!!! Meu queixo branco revela o segredo que nenhum boné poderia esconder. Esqueci-me de que envelhecer é uma oportunidade que nem todos recebem. Talvez as rugas sejam apenas as cicatrizes de um tempo que, apesar de tudo, não conseguiu nos vencer.

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Reclamei da saudade. Essa visita inconveniente que entra sem bater, senta-se no peito e insiste em permanecer. Mas como seria triste atravessar uma existência inteira sem ter ninguém de quem sentir falta! A saudade, afinal, é o amor tentando encontrar um endereço onde já não mora.

Reclamei do tempo. Quando tinha pressa, ele se arrastava; quando desejava permanecer, fugia. Acusei o relógio de todos os meus atrasos, embora seus ponteiros jamais tenham corrido mais do que ontem. Talvez não seja o tempo que esteja passando depressa demais. Talvez sejamos nós que estejamos passando distraídos por ele.

E assim atravessei o dia, colecionando pequenas indignações como quem reúne provas contra a própria existência. Ao anoitecer, estava exausto. Reclamei, naturalmente, do cansaço.

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Foi então que percebi uma ironia quase cruel: passei o dia reclamando daquilo que podia ver, ouvir, tocar, sentir, amar. Reclamei dos caminhos porque podia percorrê-los, das pessoas porque podia encontrá-las, do tempo porque ainda o possuía. Até minhas saudades eram testemunhas de que, em algum momento, a vida havia sido generosa comigo.

Isso não significa que toda dor deva ser recebida com gratidão. Há sofrimentos que não ensinam, injustiças que não merecem explicação e ausências que nenhum agradecimento consegue preencher. Temos o direito de reclamar. Talvez até o dever, diante daquilo que precisa ser transformado. Mas existe uma diferença entre questionar o que nos fere e desprezar, por distração, aquilo que nos sustenta.

Deitei-me pensando em tudo isso. Pela primeira vez naquele dia, não encontrei uma reclamação que me parecesse urgente. Fechei os olhos, agradeci silenciosamente e, antes de dormir, pensei nos compromissos, nos barulhos, nas preocupações e nas tantas coisas que provavelmente me incomodariam no dia seguinte.

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Amanhã, certamente, reclamarei outra vez.

Espero ter motivos.