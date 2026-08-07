Há uma pergunta que tem me acompanhado nos últimos dias: quantas culpas carregamos porque realmente são nossas e quantas apenas aceitamos carregar?

Vivemos em uma época curiosa. Fala-se muito sobre responsabilizar os outros. Pouco se fala sobre assumir a própria responsabilidade. Menos ainda sobre o direito de deixar de carregar aquilo que nunca nos pertenceu.

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Epicteto, filósofo estoico do século I, ensinava que a liberdade começa quando aprendemos a distinguir o que depende de nós daquilo que jamais dependerá. Parece simples. Não é. Talvez seja uma das tarefas mais difíceis da vida.

Porque crescemos acreditando que podemos consertar pessoas que não querem mudar. Que somos responsáveis pelas escolhas de nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos companheiros. Que devemos suportar tudo para provar amor. Que nossa felicidade precisa sempre passar pela aprovação de alguém.

Mas não precisa.

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Existe uma diferença enorme entre responsabilidade e culpa. Responsabilidade é responder pelos próprios atos. Culpa é assumir o peso dos atos alheios.

Quem traiu responde pela traição. Quem abandonou responde pelo abandono. Quem feriu responde pela ferida que causou. A vítima responde apenas pelo que fará dali em diante. E isso já é pesado o suficiente.

O problema é que, muitas vezes, permanecemos presos não porque o outro ainda nos machuca, mas porque continuamos permitindo que ele ocupe um lugar permanente dentro de nós. Há pessoas que saíram da nossa vida há décadas e, ainda assim, continuam decidindo o nosso humor, os nossos medos e até as nossas relações. É uma prisão curiosa: a porta está aberta, mas seguimos sentados na cela.

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Perdoar, nesse sentido, talvez seja menos sobre o outro do que sobre nós. Não é esquecer. Não é justificar. Não é fingir que nada aconteceu. É apenas retirar das mãos de quem nos feriu o direito de continuar governando os nossos dias.

Da mesma forma, assumir a própria responsabilidade exige coragem. Às vezes descobrimos que uma escolha trouxe prejuízos, que um caminho foi mais difícil do que imaginávamos ou que uma decisão custou caro. Ainda assim, foi nossa decisão. Podemos revê-la, aprender com ela e seguir em frente. O que não podemos é viver eternamente julgando a versão de nós mesmos que decidiu com as informações e a maturidade que tinha naquele momento.

Talvez o primeiro perdão que todos precisemos conceder não seja ao mundo.

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Talvez seja ao espelho.

Porque existe uma paz que só chega quando entendemos duas verdades ao mesmo tempo: não somos responsáveis por tudo o que nos aconteceu; mas somos inteiramente responsáveis pelo que fazemos a partir daqui.

E, curiosamente, é exatamente aí que a liberdade começa.