Hoje é feriado. Confesso que eu como coordenador de Ensino Médio no fim do ano, com atividades extras quase todos os dias nas últimas semanas, contei os dias para acordar hoje. Alguns descansarão, outros viajarão – que inveja-, mas muitos sequer recordarão exatamente o motivo, me arrisco a dizer que a maioria. Há certa ironia nisso: precisamos interromper a rotina para celebrar uma consciência que deveria nos acompanhar justamente durante ela. Como se fosse possível marcar no calendário o dia de enxergar aquilo que, durante séculos, aprendemos a não ver.

Não me entendam mal. Este feriado é uma conquista, não uma concessão. Nasceu de lutas, resistências e vozes que se recusaram ao silêncio. O que me inquieta não é a existência da data, mas nossa extraordinária capacidade de transformar a memória em cerimônia e a consciência em compromisso de um único dia.

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O Brasil tem uma relação curiosa com a própria história. Aprendemos que uma princesa assinou a liberdade, mas pouco ouvimos sobre Luiz Gama, que, tendo conhecido a escravidão, aprendeu Direito por conta própria e conquistou judicialmente a liberdade de centenas de pessoas. Morreu antes da abolição. Talvez porque algumas pessoas não tenham tempo de esperar que a justiça chegue: precisam construí-la.

Também pouco falamos de Maria Firmina dos Reis, mulher negra que, em pleno século XIX, escreveu sobre a escravidão dando humanidade e voz àqueles que tantos insistiam em tratar como propriedade. Ou de Carolina Maria de Jesus, que transformou o papel recolhido nas ruas em páginas capazes de revelar um Brasil que preferia não se enxergar. Décadas depois, Lélia Gonzalez nos lembraria que o racismo também se esconde nas palavras, nos costumes e nas estruturas que aprendemos a considerar naturais.

E quantas outras vozes ficaram pelo caminho? Quantas descobertas, quantos poemas, quantas ideias foram enterradas não pela ausência de grandeza, mas pela ausência de reconhecimento?

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Gostamos do samba, da culinária, da linguagem, da arte. Celebramos a herança negra como patrimônio nacional, mas nem sempre demonstramos o mesmo entusiasmo diante das pessoas que a produzem. Admiramos os frutos enquanto fingimos desconhecer as raízes. E algumas dessas raízes precisaram romper o concreto para continuar vivas.

Há quem diga, orgulhoso, que não enxerga cores, apenas pessoas. Mas será que a igualdade exige que deixemos de enxergar as diferenças? Ou exige, justamente, que reconheçamos uma história na qual essas diferenças foram transformadas em justificativas para a desigualdade?

A consciência não está em fingir que todos partiram do mesmo lugar. Está em reconhecer que nem todos encontraram as mesmas portas abertas. E, sobretudo, em compreender que não basta celebrar aqueles que conseguiram atravessá-las enquanto continuamos ignorando quem permanece do lado de fora.

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Hoje é o Dia da Consciência Negra. Não deveria ser um tribunal de culpas herdadas, tampouco uma festa de homenagens vazias. Deveria ser um encontro com a história, inclusive com aquela que preferimos não contar.

Amanhã, o comércio reabrirá, as ruas recuperarão sua pressa e o calendário seguirá adiante. Mas a consciência não pode voltar a dormir.

Porque o verdadeiro significado deste feriado talvez esteja naquilo que faremos quando ele terminar.