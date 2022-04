Da Redação

Porque arrumar sua cama todo dia, te fará ser mais produtivo

Levantamos cedo, depois de muito postergar - leia-se, apertar o botão soneca 1000x - mal temos para um café da manhã, vamos para o trabalho e esse ciclo se repete por muitas vezes ao longo dos anos.

E se eu te falasse que isso pode estar afetando seu trabalho?

O fato de acordar atrasado repetidamente, não realizar nenhuma tarefa e mal conseguir comer, faz com que seu cérebro demore muito mais para começar a te trazer racionalidade. Muitas vezes, esse falta de racionalidade, pode te prejudicar em um fechamento de um negócio, por exemplo.

Existe estudo empírico que mostra que é necessário mudarmos nosso paradigma. Precisamos levantar cedo com uma meta de pelo menos, arrumar nossa cama.

Isso mesmo! arrumar sua cama… não necessariamente, precisamos arrumar a cama. Mas, precisamos realizar uma atividade completa logo pela manhã. Mas, não pode ser escovar ou dente ou tomar café. Precisa ser uma tarefa que não seja comum. Ler 10 páginas de um livro? pode ser; correr 5km? pode ser; fazer 100 flexões? também, ok!

Willian H. McRaven, um almirante aposentado dos Seals americanos, diz no livro “Arrume sua cama”, que os Seals os precisam arrumar sua cama diariamente, de maneira impecável, todos os dias, e isso possibilita que a primeira tarefa do dia seja cumprida. Trazendo motivação para que se possa realizar mais tarefas durante o dia. Além de que, a central de recompensas no cérebro fica ativada, liberando endorfina, que esperar por mais realizações, para liberar mais endorfina. O ciclo positivo está ativado.

Outrossim, é que realizar uma atividade sistematicamente, dia-a-dia, nos dias ruins, bons, vão criar uma maneira de pensar, focada na resiliência (capacidade de se recobrar e se adaptar as mudanças), disciplina (regra, conduta que assegura o bom funcionamento) e constância (persistência, assiduidade, frequência).

Que tal começar a mudar seu dia, escolhendo uma tarefa para ser realizada diariamente? os motivos positivos, você já sabe.

Não precisa arrumar sua cama, mas se quiser poder.

