Momento Mori: o que é e como aplicar; entenda

Em outros tempos, na época em que o Império Romano estava no auge, quando um general voltava vitorioso de uma conquista/guerra, era recebido com todas as honrarias. Isso incluía um desfile pelas principais ruas e sendo aclamado pelo povo, uma coroa de louros (literalmente) e uma salva de palma diretamente do Imperador (uma folha de palmeira, servida em uma bandeja de prata, a mais alta honraria e daí a expressão muito conhecida).

Porém, nem só de glórias era esse desfile. Ao longo do trajeto, um pessoa designada ia falando ao ouvido do general: Memento Mori. Que traduzindo é “lembre-se que é mortal.” Esse frase era dita para que ele não se deixasse envaidecer excessivamente, o fato de ter vencido uma guerra, não o fazia invencível. Era muito mais uma conjuntura de fatores, planejamento + treino (insistência) + sorte.

Lembrar de que somos mortais, nos traz mais leveza para tomada de decisão em qualquer aspecto de nossa vida.

Quando você falhar, ao não atingir uma objetivo proposto, "lembre-se que é mortal", e não um super ser iluminado. Hora de sentar, replanejar e treinar (insistir) mais, a sorte está do lado dos focados.

O mesmo vale para quando você atingir com maestria um objetivo difícil: Memento Mori. Foi só uma conjuntura de fatores.

Não planejar seu futuro e o de sua empresa? Memento Mori.

Apostar em um futuro aleatório muito positivo, sem ter se preparado para a concorrência, ou crises (seja quais forem), te farão entrar em um ambiente negativo desgastante e desnecessário. Lembre-se da finitude, e da conjunturas de fatores (planejamento + treino (insistência) + sorte). Crie um planejamento para potencializar o que de bom possa acontecer e um outro, para mitigar o impacto de cenários negativos.

Lembrar-se de que somos mortais, não nos deve deixar pesarosos, mas cientes de que devemos aproveitar o momento com sabedoria. De que qualquer vitória, precede um esforço. E de que cada falha, uma certeza de que o momento é passageiro.

