Ikigai: do clichê à importância de termos o nosso Propósito

É uma palavra altamente utilizada nos últimos anos no mundo corporativo. Esse conceito é derivado de um termo japonês chamado “Ikigai”, que significa, razão de viver ou o motivo que te faz acordar todos os dias. Se você lê livros de negócios e noticias relacionados a gestão, deve ter se deparado com inúmeros materiais com ikigai-propósito. Não se engane pela facilidade que pregam, encontrar o seu, não é tão simples. Mas, o ponto positivo é que não é impossível e pretendo nesse artigo, te auxiliar na busca pelo seu.



Porque se fala tanto nisso?

A lucratividade das empresas não pode ser o único fim. Em um mundo cada vez mais preocupado em desenvolvimento e sustentabilidade, com organizações mais complexas e maiores que muitos países, se ela tiver o único fim de existir e ter lucro, pode acabar não desenvolvendo nem criando um ciclo de sustentabilidade. Desse modo, é importante que a empresa entenda qual sua razão de existência, e fale aos quatros ventos, porque isso aproxima a sociedade, cria engajamento e evangelizadores. Até mesmo cria uma áurea onde quem se identifica com o propósito, vai querer trabalhar e comprar nela.

Entendendo isso, depois de definir o propósito da empresa, os empresários querem auxiliar os colaboradores a entenderem o seu propósito pessoal. O grande erro, é forçar para que o propósito pessoal faça uma interseção com o da empresa. Isso pode acontecer? com certeza! mas, nem sempre.

Se você consegue alinhar a sequencia: o que você ama fazer + talento + profissão + ser pago, você tem o prazer de trabalhar e ter alinhado o propósito pessoal com o de sua empresa. Não se frustre se não consegue.

Não pretendo trazer muitos conceitos complexos e nem um passo a passo para que você entende seu ikigai, a ideia é que você entende o porque se fala tanto sobre isso, é que você entenda que está tudo bem não ter o seu ikigai, propósito com o da empresa que você trabalha. Não quer dizer que você vai ser um funcionário medíocre, não existe relação. Mas, certamente, ter um ikigai/propósito, trará um ciclo que afetará positivamente o trabalho.

Para te ajudar na reflexão de encontrar uma atividade prazeroso que te energiza e que pode vir a ser a sua razão de existência:

Tenha atividades extra empresa e se divirta com elas - estou falando de atividades que realmente fazem bem para todos os envolvidos (faça um filtro no seu cérebro). Fazer um jardim, cozinhar pratos diferentes ou escrever alguma coisas, são exemplos. Experimente. O importe é que quando você estiver realizando essas atividades, foque 100% da sua atenção nessa atividade;

Entenda e celebre quem você é - Não caia na tentação da comparação. Todos somos falhos, t-o-d-o-s, inclusive aquele seu amigo que parece que tem uma vida perfeita e aquelas pessoas do seu instagram. Faça uma autoreflexão, entenda seus anseios, acalma e se conecte com seus pensamentos. Qual foi a última vez que fez isso?

Higiene mental diária - Assim como você faz uma higiene pessoal diária, crie o hábito de uma higiene mental. Sabe aquele dia que você está sobrecarregado no trabalho? Esse vai ser o dia que você precisa realizar uma atividade que te conecta com o que você gosta. Crie maneiras de pensar ou realize atividades que realmente vão liberar prazer no seu cérebro.

O maior segredo do propósito, no fim das contas, tem que ser a aceitação de si mesmo. Não existe caminho ideal e nem receita de bolo. Não se esqueça de dar uma boa risada quando estiver procurando o seu - hoje e todos os dias.

Quer me ver falar mais sobre Ikigai? Me procure no instagram @eliezershigueo ou no linkedin/eliezershigueo e fale comigo.