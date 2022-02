Da Redação

Desenvolvimento pessoal, empatia e redes sociais; entenda

Esse semana li uma noticia que muito me surpreendeu. Um fotografo francês muito conhecido sai para caminhar a noite, em Paris, numa avenida turística muito movimentada. Escorrega no chão, cai e fica desacordado por nove horas. Sem socorro, morre de hipotermia, já que estava nevando.

Como podemos aceitar com normalidade uma pessoa estatelada no chão, por nove horas, sem alguém para socorre-lo? Isso me leva a pensar no quanto estamos perdendo nossa capacidade de nos importarmos e conectarmos com o outro.

Noticias de cachorro abandonados hoje geram mais conexão do que casos como esse. Não me levam a mal, gosto e sempre tive cachorros, mas isso não pode ser aceitável. Precisamos voltar a gostar de gente.

Redes sociais são um dos grandes responsáveis pelos fatos acima, o fato de perdemos conexão com o ser humano. Quanto mais usamos smartphones e redes sociais, mais perdemos nossas habilidades comportamentais. Redes sociais mudam a maneira como nosso cérebro funciona.

Quanto mais interação social, mas desenvolvemos essas habilidades. Por exemplo, conseguimos desenvolver nosso ouvido para entender os diversos tipos de tons de voz; pelo olhar, identificamos as expressões facial e corporais. Essa habilidades sociais juntas, nos fazem ter mais empatia (faculdade de compreender emocionalmente o outro).

Conforme transportamos nossa vida para o smartphone, perdemos a empatia. Já que nosso sentimentos passam a ser mais efêmeros e rápidos, na mesma velocidade de um vídeo do tiktok. Sem contar que despersonificamos os sentimentos respondendo tudo pelo WhatsApp. Medimos nossa aprovação social pelos likes, comentários e seguidores. Isso sem contar que para continuarmos a usar cada vez mais redes sociais, aparecerá na sua tela somente o que você tem interesse.

Nosso cérebro fica viciado no prazer imediato, entre ter que fazer conexões neurais para conversar com outra pessoa offline, e ter o imediatismo de uma resposta virtual, votamos para o dois. Aí que mora o perigo.

Proponho alguns exercício para todos que lerem esse texto, vamos exercitar nosso músculos de interação social:

Ao invés de mandar um whatsapp para tentar resolver algum problema, faca uma ligação;

Se você ainda não sabe o nome do seu vizinho, comece falando bom dia e logo saiba o nome dele;

Cumprimente estranhos;

Fale com atendentes de telemarketing, vendedores, ou atendentes de fast food não como se eles não tivessem sentimentos, mas entenda que "eles são gente como a gente”.

Não tem como nos desenvolvermos profissionalmente, sem gostar genuinamente de gente. Claro, que nossa vida não é só o desenvolvimento profissional, mas o pessoal também. E a lógica é a mesma. Façamos esses exercícios (inclusive esse que vos escreve!) para que nosso músculo social de desenvolva. Que ao menos se aprende alguma coisa com essa morte: empatia