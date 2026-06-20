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Presentes de luxo após o término do namoro: é possível exigir a devolução?

Escrito por Da Redação
Publicado em 20.06.2026, 08:30:00 Editado em 19.06.2026, 15:13:14
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Presentes de luxo após o término do namoro: é possível exigir a devolução?
Autor Foto: Ilustrativa/Gerada por IA

Passado o Dia dos Namorados, as demonstrações de afeto dão lugar a uma reflexão igualmente importante: quais são os efeitos jurídicos dos relacionamentos amorosos? Entre os temas que frequentemente despertam dúvidas está a repercussão patrimonial dos presentes oferecidos durante o namoro, especialmente quando se trata de bens de elevado valor econômico.

Joias, relógios, bolsas de grife e até mesmo veículos costumam ser vistos como símbolos de carinho e compromisso. No entanto, diante do rompimento da relação, é comum surgir a seguinte indagação: quem presenteou pode exigir a devolução do bem?

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Sob a ótica do Direito Civil, a resposta, em regra, é negativa. Isso porque os presentes concedidos espontaneamente configuram verdadeira doação. Uma vez aperfeiçoada a liberalidade, com a entrega e a aceitação do bem pelo donatário, este passa a integrar o patrimônio de quem o recebeu, não sendo o simples término do relacionamento motivo suficiente para justificar sua restituição.

Em outras palavras, o fim do namoro, por si só, não autoriza o ex-namorado ou a ex-namorada a reaver joias, bolsas, relógios ou quaisquer outros bens ofertados durante a relação, ainda que sejam de valor expressivo.

Contudo, a legislação brasileira contempla situações excepcionais. O artigo 557 do Código Civil prevê que a doação poderá ser revogada por ingratidão do donatário em hipóteses específicas, como quando este atenta contra a vida do doador, pratica ofensa física, injúria grave ou calúnia, ou ainda quando, podendo fazê-lo, recusa prestar os alimentos de que o doador necessitava.

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Trata-se de hipóteses restritas e expressamente previstas em lei, que exigem análise cuidadosa das circunstâncias de cada caso concreto. Além disso, determinadas situações podem envolver peculiaridades capazes de influenciar a solução jurídica, sobretudo quando o bem foi entregue em razão de uma condição específica ou em contexto que demande apreciação pelo Poder Judiciário.

Por essa razão, é importante afastar a ideia de que o rompimento do relacionamento, por si só, autoriza a devolução de presentes ou permite soluções automáticas. Em matéria de Direito de Família e Direito Civil, a resposta jurídica depende das particularidades de cada situação e da correta interpretação da legislação aplicável.

As relações afetivas também produzem efeitos patrimoniais, razão pela qual é sempre recomendável buscar orientação jurídica qualificada diante de dúvidas ou conflitos. A consulta preventiva é um importante instrumento de proteção de direitos e de prevenção de litígios desnecessários.

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Se você possui dúvidas sobre doações, término de relacionamento, união estável ou outras questões relacionadas ao Direito de Família e Sucessões, procure uma advogada ou advogado de sua confiança. A orientação jurídica adequada pode proporcionar maior segurança e evitar conflitos futuros.

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Devolução de bens Direito Civil direito de família Doação e ingratidão orientação jurídica Presentes de namoro
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