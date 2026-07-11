O Senado Federal aprovou, nesta semana, o Projeto de Lei nº 4.978/2023, conhecido como “Pix Pensão”, que agora segue para sanção presidencial. A proposta representa um importante avanço na busca por maior efetividade no cumprimento da obrigação alimentar, utilizando a tecnologia para tornar mais célere e eficiente o pagamento da pensão alimentícia.



A pensão alimentícia possui natureza essencial. Trata-se de um direito destinado a garantir a subsistência, a dignidade e o desenvolvimento de crianças, adolescentes e demais pessoas que dependem desse auxílio para custear despesas com alimentação, saúde, educação, moradia, vestuário e outras necessidades básicas. Justamente por essa relevância, o ordenamento jurídico brasileiro prevê mecanismos rigorosos para assegurar o seu pagamento.

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Atualmente, quando o alimentante possui vínculo empregatício formal, é possível que a pensão seja descontada diretamente da folha de pagamento. Entretanto, nos casos em que não há emprego formal ou quando o devedor exerce atividade autônoma, a efetivação da cobrança costuma exigir novas providências judiciais sempre que ocorre o atraso, tornando o procedimento mais demorado e onerando o próprio Poder Judiciário.

É justamente nesse cenário que surge o chamado Pix Pensão.

A nova sistemática permitirá que o juiz determine, na própria decisão judicial, a realização automática das transferências mensais por meio do sistema Pix. Na decisão deverão constar informações como o valor da pensão, a periodicidade do pagamento, as contas de origem e destino dos recursos, além dos critérios para eventual atualização dos valores.

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Na prática, as instituições financeiras passarão a efetuar automaticamente as transferências nas datas estabelecidas judicialmente, reduzindo a necessidade de medidas judiciais repetitivas para cada inadimplemento.

Outro ponto relevante da proposta diz respeito às hipóteses de falta de saldo na conta do devedor. Nessas situações, poderá haver a indisponibilização automática de ativos financeiros até o limite do valor atualizado da prestação em atraso, medida que poderá ser posteriormente convertida em penhora caso a inadimplência persista. Inclusive, a norma admite que essa indisponibilidade alcance ativos financeiros de empresário individual, ainda que vinculados à atividade empresarial.

A proposta também atribui ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) a responsabilidade de produzir estatísticas sobre as ações de alimentos, sempre preservando o anonimato das partes e observando as regras da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O objetivo é permitir a formulação de políticas públicas mais eficientes para enfrentar a inadimplência alimentar.

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É importante destacar que o novo sistema não cria uma nova obrigação para quem paga pensão. O dever de prestar alimentos permanece exatamente o mesmo. A inovação está na forma de cumprimento da decisão judicial, que passa a utilizar recursos tecnológicos para reduzir atrasos, conferir maior segurança jurídica e proporcionar maior efetividade à prestação alimentar.

A expectativa é que a medida beneficie especialmente crianças e adolescentes, que são os principais destinatários da pensão alimentícia e não podem suportar as consequências da demora no recebimento de valores indispensáveis ao seu sustento.

O Direito de Família acompanha as transformações da sociedade e, cada vez mais, incorpora soluções tecnológicas para tornar a Justiça mais eficiente, sem perder de vista a proteção daqueles que mais necessitam.

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Se você possui dúvidas sobre pensão alimentícia, revisão de valores, cobrança de parcelas em atraso ou qualquer outra questão relacionada ao Direito de Família, procure orientação jurídica especializada. A informação correta é o primeiro passo para garantir seus direitos e proteger quem mais importa.