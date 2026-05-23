A recente promulgação da Lei nº 15.409/2026 representa mais um importante passo no fortalecimento das políticas públicas de combate à violência contra a mulher no Brasil. A nova legislação criou o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher (CNVM), um banco de dados nacional destinado ao compartilhamento de informações entre os órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal.

A norma passa a vigorar em 60 dias após sua publicação oficial e estabelece que integrarão o cadastro apenas pessoas condenadas definitivamente — isto é, com sentença transitada em julgado — por crimes relacionados à violência contra a mulher. Entre eles estão feminicídio, estupro, estupro de vulnerável, assédio sexual, importunação sexual, violência psicológica, perseguição, lesão corporal praticada contra a mulher e divulgação não autorizada de intimidade sexual.

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O objetivo da lei é centralizar informações que atualmente se encontram dispersas em diferentes sistemas estaduais e federais, permitindo maior integração entre as autoridades responsáveis pela prevenção, investigação e repressão desses delitos. O cadastro reunirá dados como nome completo, documentos pessoais, fotografia, impressões digitais, endereço residencial e identificação do crime praticado, preservando-se, contudo, o sigilo absoluto da identidade da vítima.

Sob a perspectiva jurídica e social, trata-se de uma medida que busca ampliar a efetividade das políticas públicas de proteção às mulheres, especialmente no enfrentamento da reincidência e no monitoramento de condenados. O compartilhamento nacional de dados poderá contribuir para maior eficiência na execução penal, na fiscalização de medidas protetivas e na atuação coordenada das forças de segurança.

Importante destacar que a criação do CNVM também dialoga diretamente com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção integral da mulher e do dever estatal de prevenção à violência doméstica e familiar. Ao mesmo tempo, a lei preserva garantias fundamentais ao limitar o cadastro às condenações definitivas, evitando registros prematuros antes do encerramento do devido processo legal.

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A violência contra a mulher continua sendo uma das mais graves questões sociais e jurídicas da atualidade. Nesse cenário, instrumentos legais como o CNVM demonstram uma tendência de fortalecimento da atuação estatal não apenas na punição, mas também na prevenção e no acompanhamento dos casos de violência de gênero.

Mais do que um banco de dados, o cadastro simboliza um avanço na construção de mecanismos concretos de proteção, fiscalização e responsabilização, reafirmando que a violência contra a mulher não pode ser tratada como questão privada, mas como problema de interesse público e de tutela permanente do Estado.

Se você enfrenta situação de violência doméstica, procure orientação jurídica especializada. A informação e o acompanhamento adequado podem ser decisivos para a proteção de direitos e para a segurança das vítimas.