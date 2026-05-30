Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Blog Elaine Caliman

publicidade
BLOG ELAINE CALIMAN

Mais tempo para denunciar: avanço no combate à violência doméstica

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.05.2026, 08:00:00 Editado em 29.05.2026, 14:25:18
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Mais tempo para denunciar: avanço no combate à violência doméstica
Autor Foto: Ilustrativa/Gerada por IA

O Senado Federal aprovou no dia 26 de maio o Projeto de Lei nº 421/2023, que amplia de seis meses para um ano o prazo para que mulheres vítimas de violência doméstica e familiar possam formalizar denúncia ou representação contra seus agressores. A proposta segue agora para sanção presidencial e representa um importante avanço na proteção das vítimas e no enfrentamento da violência contra a mulher.

A alteração legislativa modifica dispositivos do Código Penal, da Lei Maria da Penha e do Código de Processo Penal. Atualmente, muitas vítimas perdem o direito de formalizar a denúncia porque o prazo legal se encerra antes que consigam reunir forças emocionais, psicológicas e até mesmo condições materiais para buscar ajuda.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

É importante compreender que a violência doméstica raramente se resume a agressões físicas. Em inúmeros casos, ela é acompanhada de dependência econômica, manipulação emocional, ameaças, isolamento social e medo constante. Esses fatores fazem com que muitas mulheres permaneçam por longos períodos sob o controle do agressor, retardando a procura por apoio jurídico e pelas autoridades competentes.

A própria justificativa apresentada durante a tramitação do projeto reconhece essa realidade. Muitas vítimas convivem diariamente com o agressor, mantêm vínculos afetivos ou dependem financeiramente dele, circunstâncias que dificultam a tomada de decisão imediata para denunciar. O aumento do prazo busca justamente respeitar essa complexidade humana e social, permitindo que a vítima tenha mais tempo para romper o ciclo da violência.

Sob a perspectiva jurídica, a medida fortalece o acesso à Justiça e contribui para reduzir situações de impunidade. Afinal, o tempo necessário para que uma mulher consiga reconhecer a violência sofrida, buscar apoio familiar, atendimento psicológico ou orientação jurídica nem sempre coincide com os prazos previstos na legislação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A violência doméstica é uma questão que ultrapassa o âmbito privado. Trata-se de um problema social que afeta famílias inteiras, compromete a dignidade humana e exige atuação firme do Estado e da sociedade. Toda iniciativa destinada a ampliar a proteção das vítimas merece atenção e reflexão.

Mais do que garantir punição aos agressores, é fundamental assegurar que as mulheres saibam que não estão sozinhas e que existem mecanismos legais de proteção disponíveis. Informação, acolhimento e orientação jurídica são instrumentos essenciais para romper ciclos de violência e reconstruir trajetórias de vida com segurança e dignidade.

Se você ou alguém próximo enfrenta situação de violência doméstica, procure orientação especializada. O conhecimento dos seus direitos pode ser o primeiro passo para garantir proteção, segurança e justiça.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acesso à justiça Código Penal direitos das vítimas lei maria da penha proteção às mulheres violência domestica
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Blog Elaine Caliman

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV