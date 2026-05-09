Durante muito tempo, o planejamento sucessório foi visto como instrumento destinado apenas a grandes empresários, famílias tradicionais ou pessoas com patrimônio elevado. Entretanto, essa percepção vem mudando de forma significativa. Hoje, cada vez mais famílias compreendem que organizar a sucessão patrimonial não é questão de riqueza, mas de prevenção, segurança jurídica e proteção familiar.

Em termos simples, planejamento sucessório consiste em organizar, ainda em vida, a forma como o patrimônio será transmitido aos herdeiros. Isso pode envolver instrumentos como testamento, doação com reserva de usufruto, definição do regime de bens, inventário extrajudicial e, em situações específicas, até mesmo a constituição de holding familiar.

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E é justamente aqui que surge um dos maiores equívocos sobre o tema: imaginar que somente famílias milionárias precisam se preocupar com sucessão.

Na prática, basta possuir um imóvel, um veículo, uma pequena empresa, aplicações financeiras ou qualquer patrimônio construído ao longo da vida para que já exista a necessidade de pensar na sucessão. Afinal, a ausência de planejamento pode gerar inventários longos, conflitos familiares, bloqueio de bens e despesas elevadas justamente em um momento de fragilidade emocional da família.

Além disso, a realidade das famílias brasileiras tornou-se mais complexa. Hoje existem famílias recompostas, uniões estáveis, filhos de relacionamentos distintos, vínculos socioafetivos e patrimônio compartilhado entre diferentes gerações. Esse novo cenário exige soluções jurídicas mais cuidadosas e personalizadas.

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A própria jurisprudência atual reforça a importância da organização sucessória preventiva. Os tribunais brasileiros têm exigido maior formalidade e transparência em doações, testamentos e estruturas patrimoniais, especialmente quando há possibilidade de conflito entre herdeiros necessários.

Outro aspecto importante diz respeito aos custos do inventário. Muitas pessoas acreditam que planejar a sucessão é caro, sem perceber que, em inúmeros casos, o custo da ausência de planejamento acaba sendo muito maior. Custas judiciais, ITCMD, honorários, demora processual e desvalorização patrimonial frequentemente geram prejuízos evitáveis.

Isso não significa, contudo, que exista uma fórmula única para todas as famílias. Há situações em que um simples testamento bem elaborado resolve o problema. Em outras, a doação em vida com reserva de usufruto pode ser mais adequada. Em patrimônios empresariais ou familiares mais complexos, estruturas como holdings e acordos familiares podem trazer maior segurança e continuidade.

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O mais importante é compreender que planejamento sucessório não significa “preparar-se para a morte”, mas sim exercer responsabilidade sobre o futuro da família. Trata-se de um ato de organização, proteção e cuidado com aqueles que permanecerão.

Planejar evita disputas, reduz incertezas e permite que a vontade do titular do patrimônio seja respeitada dentro dos limites da lei. Mais do que patrimônio, preservam-se relações familiares.

O Direito das Sucessões deixou de ser tema restrito às grandes fortunas. Hoje, ele faz parte da vida cotidiana de famílias que desejam segurança, tranquilidade e prevenção de conflitos futuros.

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Se você possui patrimônio, filhos, imóvel ou deseja compreender quais instrumentos jurídicos melhor atendem à realidade da sua família, procure orientação jurídica especializada. Um planejamento sucessório adequado pode evitar conflitos, reduzir custos e trazer maior proteção para quem você ama.