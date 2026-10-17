O dia 17 de outubro passa a ocupar um lugar de especial significado no calendário brasileiro. Instituído pela Lei nº 15.334, de 8 de janeiro de 2026, o Dia Nacional de Luto e de Memória às Mulheres Vítimas de Feminicídio representa mais do que uma homenagem. É um chamado à reflexão sobre uma das mais graves violações dos direitos humanos: a morte de mulheres em razão de sua condição feminina.

A escolha da data remete ao assassinato de Eloá Cristina Pimentel, de apenas 15 anos, morta pelo ex-namorado em 17 de outubro de 2008, após permanecer refém por quatro dias, em Santo André (SP). O caso, que comoveu o país, tornou-se símbolo da necessidade de combater a violência contra as mulheres.

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O feminicídio não é apenas um crime contra a vida. É a expressão extrema de uma violência que, muitas vezes, começa de forma silenciosa, por meio de humilhações, ameaças, controle financeiro, isolamento social e agressões psicológicas. Não raramente, essas condutas evoluem para a violência física e, em sua manifestação mais cruel, para a morte.

A legislação brasileira avançou no enfrentamento dessa realidade. A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) estabeleceu mecanismos de proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Posteriormente, a Lei nº 14.994/2024 tornou o feminicídio crime autônomo, previsto no artigo 121-A do Código Penal, com pena de reclusão de 20 a 40 anos.

Entretanto, a existência de leis rigorosas, embora indispensável, não é suficiente para impedir que mulheres continuem sendo vítimas de violência dentro de seus próprios lares, frequentemente praticada por aqueles com quem mantêm ou mantiveram vínculos afetivos.

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É fundamental compreender que a violência doméstica não se resume às agressões físicas. Ameaças, perseguições, humilhações, constrangimentos, controle financeiro, violência psicológica e patrimonial também são formas de violência, expressamente reconhecidas pela legislação brasileira.

No âmbito do Direito de Família, essa realidade assume especial relevância. Situações de separação, divórcio, disputa pela guarda dos filhos e questões patrimoniais podem revelar contextos de violência que precisam ser identificados e enfrentados com responsabilidade. O rompimento de uma relação não pode representar a perda da liberdade, da dignidade ou da própria vida.

A instituição dessa data nacional também nos convida a olhar para aqueles que permanecem. Cada mulher assassinada deixa histórias interrompidas, filhos, familiares e uma comunidade marcada pela ausência. Preservar sua memória significa reconhecer que essas mortes não podem ser naturalizadas, esquecidas ou tratadas como simples tragédias individuais.

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Mais do que lamentar, é necessário prevenir. Isso exige acolhimento, informação, atuação efetiva das instituições e o compromisso coletivo de não silenciar diante de sinais de violência.

O 17 de outubro deve ser, portanto, um marco de memória, conscientização e responsabilidade. Porque nenhuma mulher deve morrer por desejar liberdade, respeito ou pelo simples direito de decidir sobre a própria vida.

Se você vivencia uma situação de violência, enfrenta conflitos familiares ou precisa compreender seus direitos e as medidas legais de proteção disponíveis, procure orientação jurídica especializada. Conhecer seus direitos pode ser o primeiro passo para proteger sua dignidade, sua segurança e seu futuro.