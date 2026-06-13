Com a chegada do Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho, flores, presentes e declarações de amor ganham espaço nas vitrines e nas redes sociais. Mas, para além do romantismo, uma questão jurídica tem despertado crescente interesse entre casais de todas as idades: o chamado contrato de namoro.

Embora o amor seja um sentimento, seus reflexos podem alcançar importantes consequências patrimoniais e familiares. É justamente nesse contexto que surge a necessidade de compreender o que é o contrato de namoro e qual a sua finalidade.

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O contrato de namoro é um documento por meio do qual duas pessoas declaram expressamente que mantêm um relacionamento afetivo, porém sem a intenção de constituir família naquele momento. Em outras palavras, o casal reconhece a existência do vínculo amoroso, mas afasta a caracterização da união estável.

A distinção é relevante porque a legislação brasileira reconhece a união estável como entidade familiar, atribuindo-lhe diversos efeitos jurídicos, como direitos sucessórios, possibilidade de partilha de bens e deveres de assistência mútua.

Muitas vezes, casais que namoram por longos períodos, viajam juntos, frequentam eventos familiares e até compartilham parte de suas rotinas acabam sendo confundidos com companheiros em união estável. No entanto, o elemento fundamental para a caracterização da união estável não é o tempo de relacionamento, tampouco a coabitação, mas sim a intenção de constituir família.

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É justamente para demonstrar a inexistência dessa intenção que algumas pessoas optam pela celebração do contrato de namoro. Trata-se de um instrumento preventivo que busca conferir maior segurança jurídica ao relacionamento, especialmente quando existem patrimônios já constituídos, filhos de relacionamentos anteriores ou interesses sucessórios envolvidos.

Contudo, é importante destacar que o contrato de namoro não possui força absoluta. Caso, na prática, o relacionamento apresente todos os requisitos legais da união estável, a realidade dos fatos poderá prevalecer sobre o documento. Assim, ainda que exista um contrato de namoro assinado, o Poder Judiciário poderá reconhecer a existência de união estável se ficar demonstrado que o casal efetivamente constituiu uma entidade familiar.

Por essa razão, o contrato não deve ser visto como um simples formulário ou uma blindagem automática contra futuras discussões judiciais. Sua elaboração exige análise cuidadosa da situação concreta e orientação jurídica adequada.

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Neste Dia dos Namorados, além das celebrações e demonstrações de carinho, vale a reflexão: amor e planejamento não são incompatíveis. Pelo contrário, a transparência e a clareza sobre expectativas e responsabilidades costumam ser importantes aliadas para relações mais seguras e equilibradas.

Se você possui dúvidas sobre união estável, contrato de namoro, partilha de bens, planejamento patrimonial ou direitos de família, procure orientação jurídica especializada. A informação correta é sempre o melhor caminho para prevenir conflitos e proteger direitos.