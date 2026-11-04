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Guerras silenciosas

Escrito por Da Redação
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Guerras silenciosas
Autor Foto: Imagem gerada por IA

Em reportagem do dia 04.10.2025, o jornal Valor Econômico trouxe uma reportagem com o título: “As 11 guerras que acontecem no mundo em 2025” (incluindo aquelas que quase ninguém fala). Existem as guerras mais famosas, mas existem as que recebem menos atenção.

- LEIA MAIS: Silêncio de Deus

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De acordo com a referida reportagem, houve um crescimento de guerras registradas em comparação com o ano anterior. Existem inúmeras explicações para tal crescimento, que vai desde o enfraquecimento dos órgãos internacionais até a disputa desenfreada entre as potencias mundiais. Todos testam os limites internacionais de ordem e de boa vizinhança. Realmente, o cenário não é animador.

Existem guerras famosas e as que quase ninguém fala. Estas, de acordos com pesquisadores não chamam tanto a atenção por já serem em aéreas conflituosas. Ou seja, já convivem com conflitos, e talvez os olhemos com olhar não tão caridoso. Os conflitos constantes tem o poder de nos anestesiar, nos acomodar.

As guerras, infelizmente, não estão longe da nossa realidade. Conflitos familiares, intrigas, mágoas e até mesmo tragédias irreparáveis se tornam comuns na realidade familiar atual. É preciso nos perguntar, se também já não nos acostumamos com essas guerras.

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A perspectiva bíblica reconhece essa realidade e tendências humanas ao afirmar: “De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne”? ( Tiago 4:1). Se deixados à nos mesmos, o que nos resta são conflitos e intrigas.

Por isso, embora, vivamos num contexto de desconstrução e quebra de paradigmas, é urgente nos inquirirmos se não precisamos novamente de um pressuposto, um padrão, um princípio normatizador. Esse conceito é bem visualizado no próprio Cristo quando se diz: “o governo está sobre os seus ombros; e o seu nome será: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz.” (Isaias 9:6).

É inevitável experienciarmos conflitos e guerras, porém, a maior guerra é travada quando dentro de nós, não existe paz. A proposta, portanto, para esse ambiente conflituoso é nos agarrar numa verdade maior, suprema e segura, em Cristo, aquele que nos concede sua paz.

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Paz para você!


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