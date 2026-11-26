Em todos os momentos tomamos decisões, das mais simples às mais complexas. Que faculdade? Com quem casar? Quando mudar de cidade? Quando mudar de emprego? As decisões fazem parte da nossa história cotidiana. Ao tomar decisões precisamos avaliar alguns pontos:

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Minha decisão é motivada por vingança ou mágoa? Somos seres reativos, e não é raro nos tornamos reféns desses sentimentos e fazermos deles nosso senhor. O texto de 1. Pedro 2:16 afirma “como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus”. A pior decisão é quando feridos, resolver igualmente ferir ao tomar decisões.

Levarei outros em consideração? Por mais isolados que desejemos viver, nunca conseguiremos êxito, pois, a vida é vivida na coletividade. Toda decisão precisa levar isso em conta! De que maneira o cônjuge, os filhos, os amigos são influenciados por minha decisão? O texto de Filipenses 2:3 afirma: “nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo”. A decisão é nossa, mas a colheita sempre é em algum grau, coletiva. Alguém conosco colherá os bons ou maus resultados das decisões.

Minha decisão me levará a pecar ou me escravizará? Existem decisões que levam a hábitos. Hábitos errados podem se tornar escravizantes, nos tornando prisioneiros de comportamentos errados. É necessário, portanto, antes de tomar alguma decisão nos perguntarmos se tal decisão me escravizará. “Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas” 1.Coríntios 6:12.

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A decisão honrará quem? “Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo coração, como para o Senhor e não para homens” (Colossenses 3:23). Toda decisão em última instância agradará alguém. Para os que vivem com uma perspectiva cristã, procurarão agradar a Deus. Honrar a Deus é a motivação destes, porém, é necessário conhecer sua vontade para isso. Por isso, antes de agir pensemos a quem estaremos agradando.

O nosso dia é feito de decisões, desde abrir uma porta da casa a mudar de cidade, tudo gira em torno disso. Ou seja, não tem como viver sem decidir; decidir é expressão de vida. Decida bem!



