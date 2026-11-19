É verdade que não somos o que éramos e nem seremos no futuro o que somos hoje. Existem mudanças que são normais, naturais e necessárias. Porém, é evidente que essas não são as mudanças que trazem prejuízos e nem as que questionam os valores eternos.

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O valor da vida, família, ética e educação são alguns exemplos que passam por uma desconstrução e consequente ressignificação. Um dos grandes entusiastas desse movimento Jacques Derrida, falando sobre esse movimento afirmou: “a desconstrução transforma a leitura em jogo livre no qual o texto não mais restringe o leitor, e o autor não mais fala”.

O que Derrida defende é uma crescente busca pela centralização do indivíduo. Leis, normas, ética, moralidade saem da esfera comum e caem no colo de um único individuo; ele agora é o detentor da verdadeira interpretação das coisas. Essa ideia que vem desde dos anos 60 devia ter melhorado o mundo, mas isso não ocorreu.

A saciedade dos seres humanos não acontece pelas constantes tentativas de desconstrução e ressignificação das coisas, mas pela solidez de uma estrutura firme. A “morte de Deus” foi a tentativa de expurgar Deus da história, mais do que isso, foi a tentativa de não o ter como referencial ético humano. Porém, o que temos como resultado é uma estrutura humana pior, sem esperança e sem âncora.

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A perspectiva bíblica lida como essa temática de modo categórico, afirmando ser Deus imutável e seus valores também fixos. “Tú, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim”. (Salmo 102:27). Precisamos nos firmar em algo atemporal e seguro para nossa saúde espiritual e porque não dizer emocional.

Os dias que vivemos acordam de cores diferentes a cada amanhecer, nos fazendo buscar em ressignificações voláteis o sentido da vida. No entanto, o mundo em que vivemos nunca produzirá algo que não precise ser mudado, pois na nossa ânsia por algo novo e reestruturado, nos tornamos mais frágeis.

Por isso, num mundo em movimento, busque aquele que nunca muda., que sempre nos amou e sempre trará esperança aos corações.

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Um abraço!









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