Projeto em Arapongas proporciona lazer em tempos de isolamento

Foto: Reprodução

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria de Cultura, Lazer e Eventos (Secle), desenvolveu uma programação baseada na comunicação digital, de forma a levar os artistas locais para o convívio de todos os que estão em casa por força da pandemia. Trata-se do “Cultura em Casa”, que vai envolver os vários departamentos culturais ligados a Secle.

“Este canal trará uma série de programas online com o objetivo de levar alegria, informação e cultura através das redes sociais para todos aqueles que se encontram em casa em meio a essa pandemia. As pessoas estão procurando alternativas que venham aliviar os transtornos causados pelo isolamento social”, afirma a diretoria de Cultura, Mercedes Pelegrini.

O Cultura em Casa é um mix de temas e atrações desenvolvido dentro dos espaços culturais, como recitais de poemas, indicações literárias, apresentações musicais, trabalhos teatrais etc. A programação é realizada pela equipe da Secretaria de Cultura e contará com a participação especial de artistas e colaboradores de Arapongas. Toda a programação será realizada através das redes sociais Facebook e Instagram dos setores culturais envolvidos, incluindo Facebook, Instagram e TV Arapongas (Youtube) da Prefeitura.

A programação será de segunda a sexta-feira, às 19 horas. A estreia será nesta sexta-feira (01/05).

PROGRAMAÇÃO- Segunda Literária: indicações literárias, recitais de poemas, fragmentos teatrais e histórias com bonecos e fantoches, programação recheada de alegria e reflexões que trarão amor e esperança, uma parceria da Biblioteca Pública Municipal Machado de Assis, CEU das Artes e Usina do Conhecimento.

- Terça das Artes: com o objetivo de compartilhar as criações e produções artísticas locais, a Escola Municipal de Arte de Arapongas (EMA) traz este espaço alternativo e descontraído, com encontros marcantes e diálogos únicos com os artistas locais.

- D’Mahra em Casa: vai falar sobre a parte histórica de Arapongas, uma série com cinco capítulos de vídeos com 2,5 minutos de duração. A série contará detalhes relativos à criação do município e fatos históricos que aconteceram no Brasil e no mundo e que tiveram intensa repercussão local.- Teatro de Quinta: Através do ATUAR

– Curso Livre de Teatro, em parceria com a EMA, os lares araponguenses serão convidados a vivenciar e conhecer um pouco sobre a Arte do Teatro, suas formas, sua história e vida.- Sextou Big: dica para todos que apreciam uma boa música, aos músicos, artistas e produtores.

O Sextou Big é mais um canal do Cultura em Casa, criado pela Big Band de Arapongas com o objetivo de levar alegria, paz e a tranquilidade que a arte, através da música, pode proporcionar. A programação contará com músicos da Big Band mostrando um pouco sobre o vasto universo da música e suas experiências e marcos, com participações especiais de amigos e artistas.