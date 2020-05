Profissionais do PAI são capacitados para atender casos do Covid-19

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou no Pronto Atendimento 24 Horas “Alberto Esper Kallas” – na Vila Industrial, nos dias 01 e 02 de abril, uma nova etapa de capacitação aos profissionais que atuam na linha de frente para o enfrentamento do coronavírus (Covid-19). O encontro abordou em especial instruções técnicas com ênfase na abordagem pediátrica, de acordo com o protocolo da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Participaram os profissionais das equipes técnicas, enfermeiros e pediatras do Pronto Atendimento Infantil (PAI). “Abordamos o mesmo conteúdo da última capacitação, contudo, com atualizações na aplicação de práticas fundamentais para o atendimento de forma ágil e segura aos pacientes infantis que apresentem sintomas ou confirmação do coronavírus em Arapongas. Discutimos entre os profissionais temas como insuficiência respiratória aguda, princípios de ventilação mecânica, intubação orotraqueal e parada cardiorrespiratória nesses pacientes com Covid-19”, afirma o Dr. Herlon Mituzi Miyazawa.Conforme acrescenta a Dra. Júlia Soares, é importante que todos os profissionais que atuam nessa linha de frente estejam capacitados de maneira atualizada, através do fluxograma e protocolos específicos. “Nas crianças, por exemplo, mudam algumas medicações. Também é permitido ventilar sob Unidade Manual de Respiração Artificial (AMBU) e máscara. Pode usar máscara laríngea para o resgate, ou seja, no adulto a abordagem é um pouco mais agressiva, na criança tem mais opções para conseguir oferecer oxigênio para o paciente (máscara laríngea, pode ventilar com ambu e máscara). A equipe médica evita fazer uma via aérea cirúrgica numa criança tão rapidamente. No adulto, na falha de uma intubação já partimos para traqueostomia ou cricotireoidostomia - que são vias aéreas cirúrgicas”, explica.

Como prevenir o contágio do coronavírus (Covid-19):- Lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel;- Cubra o nariz e boca ao espirrar ou tossir;- Evite aglomerações;- Mantenha os ambientes bem ventilados;- Não compartilhe objetos pessoais;- Se possível, FIQUE EM CASA

