Prefeitura recebe doação de 2 mil máscaras e sabonete líquido

Na manhã desta quarta-feira (29), o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre esteve com representantes das agências Sicredi-Arapongas para receber a doação de 2 mil máscaras de proteção descartáveis e 20 litros de sabonete líquido. Os itens serão utilizados nos serviços da Secretaria Municipal de Saúde frente ao combate e prevenção do coronavírus (Covid-19), além dos serviços de apoio durante à pandemia, como por exemplo nas atividades da Secretarias de Segurança, Assistência Social e Segurança Alimentar e Nutricional.

Onofre agradeceu o ato, que reforça a atuação do município no enfrentamento do coronavírus. “ São ações de solidariedade que têm valores e significados importantíssimos nesse momento. A Prefeitura de Arapongas tem recebido diferentes doações ao longo desse período, e essa do Sicredi vem dar reforço especialmente na linha de frente de enfrentamento ao novo vírus. Nosso muito obrigado”, disse.

A entrega contou com a presença de Moacir Paludetto Jr, em apoio à Secretaria de Saúde, Patrícia Bertolasce, gerente da agência Sicredi da Rua Tico-tico, Rogério Pinheiro, gerente agência Sicredi Av. Arapongas e Meire Cristina Zanin, conselheira da Cooperativa Sicredi Agroempresarial PR/SP.