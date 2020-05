Prefeitura de Arapongas desmente 'fake news' sobre cestas básicas

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), informa a toda a população que as distribuições de cestas básicas às famílias são feitas diretamente no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS).Uma notícia falsa está circulando via Whatsapp, entre os araponguenses, informando que os CRAS, através de coletas de cestas básicas junto ao prefeito, estariam entregando os alimentos nos bairros com um caminhão. E que a cesta será entregue em cada residência em até três dias úteis.

A mensagem ainda traz um link suspeito para solicitação dessas cestas.“Muitas pessoas têm recebido essa mensagem. Reforçamos que os nossos serviços de distribuição de cestas continuam a ser realizados diretamente no CRAS de referência das famílias. Essa notícia de que as cestas são distribuídas por um caminhão nas casas em até três dias úteis é falsa. Pedimos que as famílias não acessem nenhum link suspeito, ou repasse informações pessoais através dessas mensagens”, explica a secretária de Assistência Social, Ismailda Ferreira de Lima da Silva.

Para informações, a população deve entrar em contato com os CRAS, através do telefone e endereços:

- CRAS CSU: Tel: 3902-1155/ Av. Gaturamo, 1000.

- CRAS DEL CONDOR: Tel: 3902-1034/ Rua Iratauá, 2800 — Cj. Del Condor

- CRAS ZONA SUL: Tel: 3902-1304/ Rua Andorinha do Rio s/n° (Atrás do CMEI Pequenos Brilhantes).