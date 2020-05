Polícia prende quadrilha responsável por clonar carros roubados em Arapongas

Uma quadrilha envolvida com receptação e adulteração (clonagem) de veículos roubados foi presa neste sábado (2) em Arapongas. Seis pessoas, quatro homens e duas mulheres, foram presas na ocorrência que teve início em uma propriedade localizada na Rua Mergulhãozinho, no Conjunto Araucária.

Com auxílio do Serviço Reservado (P2), a PM prendeu os suspeitos de envolvimento nas ações criminosas. Com a quadrilha foram localizados dois automóveis roubados, sendo um Jeep Renegade, de Umuarama e um VW UP de Londrina, além de outros cinco carros, que ainda são investigados, um Fiat Pálio, um Peugeot, uma VW Amarok, um Audi e um Golf.

Segundo informações da P2, os acusados foram levados para a delegacia e devem responder pelos crimes de Receptação Qualificada, Associação Criminosa e Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor.

Com informações Dia a Dia, arapongas.