Passeando com cachorro, rapaz encontra maconha em praça de Arapongas

Um homem que caminhava pela praça esportiva localizada no Jardim Araucária, em Arapongas, encontrou um pacote com aproximadamente 500 gramas de maconha jogado no chão. O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (30).

O rapaz relatou para a Polícia Militar (PM) que, por volta das 14 horas, estava na Rua Alma-de-Gato passeando com seu cachorro quando localizou um pacote suspeito na rua. Ele abriu para ver o que tinha e encontrou a droga. O jovem recolheu o pacote e foi até a PM para entregar a droga.

Após a entrega para a PM, a equipe encaminhou o entorpecente para a 22ª Subdivisão Policial (SDP) de Arapongas. Ninguém foi preso.