Imunização contra a gripe tem bom alcance entre os grupos prioritários

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria de Saúde realiza nesta quinta-feira, 30, a Campanha de Vacinação contra a gripe no salão da Igreja Católica Comunidade São Cristóvão – Cj. Tropical. Os grupos prioritários a serem vacinados são os idosos acima dos 60 anos, doentes crônicos e caminhoneiros.

A ação deu início às 9 horas, e seguirá até o final da tarde, até o término das doses. Quarta (29), as pessoas pertencentes aos mesmos grupos prioritários foram imunizadas no Salão da Igreja São José – no Jardim Bandeirantes. Além disso, foram vacinadas também 35 crianças do grupo Mães e Amigos dos Autistas de Arapongas (AMAAAR).

Ações anteriores – Desde março - início da Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe, o município de Arapongas tem realizado diversas ações a fim de atender os grupos prioritários, de acordo com o cronograma estabelecido pelo Ministério da Saúde. Inicialmente, foram vacinados à domicilio idosos acima de 70 e 80 anos, em seguida, um esquema de vacinação drive thru na área central atendeu cerca de 3 mil idosos acima dos 60 anos.

Ampliando o atendimento, pontos estratégicos de vacinação foram instalados em diferentes regiões, para atender além dos idosos, outros grupos prioritários (profissionais da saúde, segurança, doentes crônicos e caminhoneiros), nos bairros: Jd. Santo Antônio, Jd. Petrópolis, Zona Sul (CCI), Cj. Flamingos e Vila Aparecida.

Dados - Conforme o setor de Imunização, até o momento Arapongas alcançou 14.911 idosos com mais de 60 anos (118,08%), 3.652 doentes crônicos, 454 caminhoneiros, 140 profissionais da área de segurança e 2.695 profissionais da saúde.

Demais grupos - Conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde, a partir de 09 de maio serão vacinados: Professores das escolas públicas e privadas; crianças de 6 meses a menores de 6 anos; gestantes; puérperas; povos indígenas; adultos de 55 a 59 anos de idade e pessoas com deficiência.