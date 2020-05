Imunização contra a gripe atende moradores do Jardim Bandeirantes e bairros próximos

Desde às 9h da terça-feira, 28, idosos acima dos 60 anos, caminhoneiros e portadores de doenças crônicas foram imunizados contra a gripe, no salão paroquial da Comunidade São José, situada no Jardim Bandeirantes. Moradores de bairros próximos que se encaixavam nesses grupos prioritários também receberam as vacinas. De acordo com o gerente da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Bandeirantes, Luis Chavioli, até o fim da tarde está prevista a imunização de aproximadamente 1.000 pessoas. “ Estamos aqui desde o início da manhã, e seguimos também até o final da tarde imunizando a população contra à gripe. Esse foi um local estratégico e de fácil acesso à população, até mesmo para aqueles que residem em bairros próximos. Temos tido uma boa adesão, e acreditamos que vamos encerrar o dia com a aplicação de cerca de mil doses”, disse Chavioli.

Autistas – Aderindo à Campanha de Vacinação contra a gripe no Jardim Bandeirantes, crianças do grupo de Mães e Amigos dos Autistas de Arapongas (AMAAAR) também foram imunizadas. A parceria foi através da coordenadora do projeto, Heloísa Hollandini e o gerente da UBS Bandeirantes, Luiz Chavioli. Cerca de 35 crianças portadoras de autismo receberam as vacinas.