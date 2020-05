Identificado corpo encontrado no Parque dos Pássaros

A polícia identificou o corpo do jovem encontrado com sinais de violência na manhã deste domingo (03) no Parque dos Pássaros, em Arapongas.

Thiago Alramis da Silva, de 21 anos não tinha ficha criminal, de acordo com a polícia. Ele foi encontrado morto em um banco no interior do Parque dos Pássaros, pela equipe da Guarda Municipal.

Segundo informações do Serviço de Atendimento de Urgência Móvel (Samu), Thiago apresentava sinais de agressão com fraturas e afundamento de crânio, além de lesão e hematomas na região de pescoço, e uma perfuração em olho.

No local havia um pedaço de concreto com manchas de sangue, que pode ter sido usado para desferir golpes na vítima.

O autor do crime ainda não foi encontrado. A polícia civil investiga o caso.