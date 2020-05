Homem é encontrado morto no Parque dos Pássaros, em Arapongas

Um homem sem identificação e aproximadamente 25 anos, foi encontrado morto em um banco no interior do Parque dos Pássaros, Arapongas, pela equipe da Guarda Municipal. Segundo informações do Serviço de Atendimento de Urgência Móvel (Samu), de Arapongas, a vítima apresentava sinais de agressão com fraturas e afundamento de crânio, sinais, além de lesão e hematomas na região de pescoço, e uma perfuração em olho, sendo que órgão quase foi arrancado por algum objeto.

Ainda de acordo com o Samu, no local havia um pedaço de concreto com manchas de sangue, o que suspeita que foi usado para desferir golpes que lesionou o crânio do mesmo.