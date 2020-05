Homem é atingido por tiro durante tentativa de assalto em Arapongas

O funcionário de uma loja de celular de Arapongas foi atingido por um tiro na tarde desta quinta (30) durante tentativa de assalto. Segundo informações do Serviço de Atendimento de Urgência Móvel (Samu), o assaltante se assustou e disparou um tiro no ombro do funcionário.

Ainda de acordo com informações do Samu, foram duas pessoas armadas que tentaram assaltar a loja na esquina do Colégio Estadual Antônio Garcez Novaes, em Arapongas.

De acordo com a equipe do Samu, o funcionário foi encaminhado ao Hospital Norte do Paraná (Honpar) e não corre risco de morrer, além de estar consciente. Os assaltantes fugiram.