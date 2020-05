Caminhoneiro sequestrado em Cambé é encontrado em Arapongas

Um caminhoneiro sequestrado na madrugada de quarta (29) para quinta-feira (30) foi encontrado na PR-218, na saída de Arapongas. Ele foi amarrado e teve cerca de R$ 1,7 mil roubados pela dupla.

De acordo com a Polícia Militar (PM) de Arapongas, o caminhoneiro relata ter sido rendido por um homem armado no pátio de um posto de combustíveis em Cambé. O assaltante teria obrigado o motorista a pegar a rodovia, em direção a Arapongas. No meio do caminho, outro bandido subiu à bordo do caminhão. A dupla, então, amarrou o caminhoneiro e seguiu em direção a Arapongas.

Na PR-218, nas proximidades do aeroporto de Arapongas, o caminhão teria começado a apresentar problemas mecânicos. Então, os bandidos abandonaram o veículo com a vítima, ainda amarrada, dentro. O dono do caminhão afirmou que, depois de algum tempo, conseguiu se soltar e buscar ajuda.

A vítima relata que os bandidos levaram uma pasta com documentos e R$ 900, a sua carteira com R$ 500, e um cheque, no valor de R$ 300, além de um celular. Ninguém foi preso.