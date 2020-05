Arapongas tem 249 casos confirmados de dengue

Em novo boletim epidemiológico – de 19 a 25 de abril, Arapongas registra 249 casos confirmados de dengue; sendo 170 autóctones e 79 importados. Os dados divulgados pelo Controle de Endemias nesta quarta (29), mostram ainda o registro de 927 notificações, 269 em investigação e 409 negativos. No boletim anterior (de 12 a 18 de abril), o município apresentava 886 notificações, 221 casos confirmados, 232 casos em investigação e 433 negativos.

Ações necessárias - O controle de endemias reforça ainda que é fundamental a ação de cada indivíduo na luta, combate e prevenção da dengue, com atitudes diárias e simples que podem coibir a proliferação do mosquito. Somada às ações dos agentes de combate a endemias que têm realizado serviços de bloqueio, aplicação de UBV Costal e eliminação de focos da doença. Veja as práticas que devem ser adotadas:

Não deixar água parada, manter as lixeiras tampadas e protegidas das chuvas, fazer a troca constante de água das vasilhas dos animais, manter os pratinhos de vasos de plantas sempre limpos e com areia até a borda, verificar e limpar o coletar de água da geladeira ou ar condicionado, limpeza dos vasos sanitários, embalar bem as garrafas para descarte nas lixeiras, limpeza das calhas, descartar corretamente entulho e lixo, guardar os pneus em local coberto ou fazer furos para não acumular água, entre outros.

Boletim Dengue no Paraná – O boletim semanal da Sesa confirma até agora 142.098 casos de dengue no Estado, com 13.693 casos a mais que a publicação anterior, que trazia 128.405 confirmações. Este monitoramento da dengue começou a ser feito em julho de 2019 e segue até julho de 2020.

338 municípios têm casos confirmados e até o momento o Estado registra 111 óbitos por dengue. Os casos notificados passam de 278 mil e abrangem 370 cidades.

Estão em epidemia 216 municípios; 13 confirmaram situação a partir deste boletim: Catanduvas, Lindoeste, Janiópolis, Jandaia do Sul, Marilândia do Sul, Novo Itacolomi, Assaí, Santo Antônio do Paraíso, Ribeirão Claro, Salto do Itararé, Arapuã, Ariranha do Ivaí e Lidianópolis.

Em situação de alerta estão 26 municípios; cinco entraram nesta semana: Ampére, Planalto, Guaraniaçu. Califórnia e Congoinhas. Neste período, o estado tem 7 casos confirmados de chikungunya, um caso foi registrado no informe desta semana, na cidade de Andirá. Todos são casos importados e foram adquiridos em outros estados.