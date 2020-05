Arapongas registra 15 novos casos de coronavírus nesta sexta

O município de Arapongas registrou, nesta sexta-feira (01), 15 novos casos de coronavírus no município, mais que o dobro do número do dia anterior. O número foi divulgado pela assessoria de imprensa da Prefeitura e aponta que, no total, Arapongas tem 29 pessoas confirmadas com o vírus, com 1 óbito e outros 17 casos em investigação.

O aumento expressivo no número de casos se dá por conta da divulgação dos resultados dos testes rápidos , adquiridos no mês passado pela Prefeitura para testar um maior número de pessoas . Todos os novos casos foram confirmados através destes testes rápidos.

Existem 95 pessoas isoladas no município. Arapongas conta ainda com 22 pessoas recuperadas. Já 159 testes deram negativo para a doença.

