Arapongas promove bota-fora de lâmpadas e pneus

A Secretaria do Meio Ambiente de Arapongas, por meio da Usina de Reciclagem e em parceria com as empresas Koregon Pipes e M.H.S Loja de Materiais Elétricos e Semapa – Marcas e Patentes vai realizar no dia 9 de maio (sábado) o 1º Bota-fora para recolhimento de pneus e lâmpadas fluorescentes.

A ação será das 8h30 às 15h30, no pátio do Ginásio de Esportes Luiz Augusto Zin. “ Orientamos à população para que as lâmpadas fluorescentes sejam bem fixadas umas nas outras, com fita adesiva, para facilitar o condicionamento das mesmas. Os pneus também serão aceitos. Essa é uma forma de facilitar o descarte desses materiais, que terão a destinação correta, sem agredir o meio ambiente”, explica o gerente da Usina de Reciclagem, Silvano Santos.

A prefeitura frisa que local estará devidamente marcado para que não haja aglomeração de pessoas e é importante o uso de máscaras durante a ação.

A população que fizer o descarte de pneus ou lâmpadas fluorescentes poderá também contribuir com a doação de 1 kg de alimento não perecível que serão doados para os associados das Cooperativas de Recicladores, Zona Sul e Cidade dos Pássaros.