Arapongas mantém ensino com Kits de Atividades para aulas em casa

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), reitera que permanecem em execução as tarefas escolares por meio do Kit de Atividades Dirigidas aos alunos das escolas municipais (1º ao 5º ano – Ensino Fundamental), para o período de aulas em casa durante a pandemia do coronavírus (Covid-19). O objetivo é consolidar as aprendizagens iniciadas neste ano letivo, mantendo vínculos com a rotina de estudos.

Na última quinta, 29, a Secretaria de Estado da Educação anunciou a disponibilização de canais de TV, a partir de 04 de maio, para retransmitir as videoaulas do Ensino Fundamental 1 para as redes municipais de ensino do Paraná. Contudo, a Secretaria de Educação de Arapongas preferiu não aderir a esse método, mantendo as atividades que já estão sendo aplicadas entre os alunos. “Desde o dia 20 de abril, nossos alunos da rede fundamental receberam os primeiros kits das atividades pedagógicas com lições e orientações complementares para que eles pratiquem em casa durante esse período. Em cada turma e escola, criou-se um grupo de whatsapp junto aos pais, onde os professores dão todo o suporte, esclarecem dúvidas e fornecem aos pais todas as informações necessárias para o auxílio junto aos alunos durante a execução e correção das atividades. Tivemos boa adesão, com a participação de 90% dos nossos alunos. Esse método tem funcionado, por isso, vamos permanecer assim. Os alunos já têm um vínculo com cada professor”, explica o secretário de Educação, professor Peta. Ele acrescentou ainda que os resultados positivos da metodologia de aprendizagem em casa só são possíveis graças aos esforços dos professores, equipes pedagógicas e especialmente dos pais dos alunos que têm sido grandes incentivadores e parceiros das escolas.

Ainda conforme a Secretaria de Educação, os kits das atividades dirigidas têm conteúdo para 15 dias. Além disso, as atividades servirão como monitoramento da frequência e aproveitamento escolar de cada aluno. Cada uma contém prazo para a realização. O primeiro material corresponde ao período de 20 de abril a 08 de maio. O segundo kit de atividades será referente ao dia 11 a 29 de maio – a data para retirada será divulgada previamente pelas escolas municipais. Arapongas conta atualmente com cerca de 6.500 alunos do 1º ao 5º ano.