A Cultura em tempos de pandemia mundial em Arapongas

Em tempos de distanciamento social devido a pandemia do covid-19, a Secretaria da Cultura, Lazer e Eventos vem se somando aos esforços do município de fazer frente no combate e prevenção da doença e desde o último dia 16 de abril, vem funcionando em regime de expediente interno e trabalhando dentro de sua função essencial de levar entretenimento e cultura, para as pessoas que estão em casa.

Dentro deste contexto e conforme explica o secretário de Cultura, Geison Cortez, foi criado o projeto Cultura em Casa, que vai oferecer de forma digital uma programação online para atenuar esse período excepcional de isolamento social e levar entretenimento, informação e cultura, utilizando principalmente as redes sociais.

Informações mais detalhadas e a programação completa pode ser conferida no link https://www.arapongas.pr.gov.br/7520_noticia_cultura-em-casa-proporciona-lazer-em-tempos-de-isolamento

BRAVA GENTE

Aproveitando o ensejo a Secretaria da Cultura dedica seu respeito e homenagem a todos que tentam de alguma forma administrar o enfrentamento a pandemia do coronavírus em Arapongas, dando a devida importância a essa situação de calamidade, com empenho, respeito e solidariedade, desde o prefeito Sergio Onofre até o mais humilde funcionário, que vêm trabalhando incessantemente, para não deixar o cidadão à própria sorte, nestas horas de incerteza e nova ordem mundial.