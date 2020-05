Vítima de acidente com caminhão da coleta é identificada em Apucarana

A vítima do acidente com um caminhão da coleta de lixo em Apucarana é Jair Aparecido dos Santos, de 49 anos. Ele não resistiu aos ferimentos da colisão, que aconteceu na tarde desta quarta (29), envolvendo um caminhão da coleta de lixo de Apucarana e uma carreta. O acidente aconteceu no Contorno Sul, próximo da entrada do Rio Bom.

Segundo major André Lopes de Oliveira, do 11º Grupamento de Bombeiros de Apucarana, quando a equipe chegou o passageiro já estava sem vida e o motorista preso nas ferragens do caminhão. "Infelizmente o passageiro morreu no local não resistiu aos ferimentos. Nós consideramos o cenário em que a situação das vitimas ficaram presas é uma dinâmica ruim. Deu um certo trabalho para ter acesso ao condutor, que estava consciente", explica.

A princípio o caminhão da coleta de lixo perdeu os freios enquanto descia a Avenida Cristiano Kussmaul.