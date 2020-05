Sargento Heleno recebe homenagens em seu último dia trabalho

No domingo (26), sargento Heleno Antonio da Silva, que comemorou 34 anos na Polícia Militar do Paraná, vai se aposentar, e recebeu homenagem organizada pelo 10º Batalhão da Polícia Militar de Apucarana e por familiares, em seu último dia de trabalho.

Heleno foi "escalado” para trabalhar no Copom em seu último dia, mas na verdade a escala foi apenas uma forma de surpreende-lo, pois quando uma equipe da rádio patrulha pediu prioridade na rede, quem passou a “ocorrência” foi sua esposa Marinês, prestando-lhe uma homenagem.

Após a dedicatória da esposa, o filho Lucas também falou com o pai e posteriormente o comandante do 10ºBPM, tenente-coronel Roberto Francisco Cardoso, leu um elogio ao sargento, que iniciou e encerrou sua carreira na mesma unidade.

As homenagens se iniciaram via rádio e posteriormente, na sala do Comando, foram entregues o Dossiê Histórico Funcional, Elogio e um Certificado ao sargento, e o juiz de Direito, Oswaldo Soares Neto, que também se fez presente na homenagem (em virtude do policial ter trabalhado nos últimos 7 anos no Fórum), entregou uma placa em agradecimento pelos honrosos serviços prestados ao longo dos anos.