Quarta-feira será de tempo estável, prevê Simepar

Na quarta-feira (29) a estabilidade atmosférica volta a predominar nas diversas regiões do estado. Entre as regiões centro-sul, sul e leste, o dia começa com temperaturas amenas, porém com o sol predominando nas regiões, a tarde fica com temperaturas agradáveis. Nos demais setores do estado, o sol predomina e as temperaturas apresentam rápida elevação, informou o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná.

Ao amanhecer Apucarana registrou 14ºC, a temperatura máxima deve chegar aos 27ºC. Não existe a previsão de chuva.

QUINTA-FEIRA (30)

Ao longo da quinta-feira o vento muda de direção e volta a contribuir para o transporte de ar mais úmido do oceano para o continente em grande parte da Região Sul. Assim, no leste e no litoral do Paraná o predomínio passa a ser de muita nebulosidade e de temperaturas mais amenas no fim do dia, durante a noite pode ter chuviscos nas proximidades da Serra do Mar. No interior do Estado o tempo segue mais estável e sem previsão de chuvas, inclusive com temperaturas relativamente altas durante a tarde.