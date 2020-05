PM prende dupla que tentava invadir Mini Presídio

A polícia militar (PM) de Apucarana foi acionada durante a madrugada desta segunda-feira (04) para atender a uma tentativa de invasão do mini presídio. Ao chegar nos fundos do local, os policiais avistaram 2 homens, sendo um de 19 e outro adolescente de 16 anos, com uma escada, tentando adentrar o pátio da carceragem.

Ambos foram abordados e durante a busca pessoal, a PM localizou 7 embalagens em forma de corda compostas de 3,265 quilos de maconha separados em 42 invólucros, 75 gramas de cocaína separados em 70 pinos, 29 celulares, 6 serras corta ferro, além de carregadores de celular e outros objetos.

Eles receberam voz de prisão e foram encaminhados para a delegacia

Foto: Reprodução

, juntamente com todo material apreendido.