PM de Apucarana prende 5 homens envolvidos em assalto

Cinco homens foram presos pelo envolvimento em um assalto que aconteceu no Jardim Eldorado, na madrugada de terça-feira (28) em Apucarana. Dinheiro e objetos levados da residência foram recuperados.

A Polícia Militar (PM) informou que após o crime, onde o morador foi feito refém, as equipes realizaram buscas ininterruptas e no começo da manhã de quarta-feira (29) encontrou um dos suspeitos na Rua Marilza Keiko Rolim de Oliveira no Residencial Interlagos.

Conforme a PM, na casa do primeiro suspeito foi encontrado munições e dinheiro além de um celular. O homem então confessou que participou do assalto. A polícia continuou investigando e localizou os outros envolvidos no roubo.

Os suspeitos estavam no Jardim Catuai, Jardim Milani, Jardim Interlagos e no Parque da Raposa. Os homens de 23, 26,27 e 33 anos foram presos.

A ação contou com apoio da P2, Serviço de Inteligência da Polícia Militar (PM). Parte do dinheiro levado e os televisores foram recuperados.